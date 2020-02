02.02.2020, oggi è la data palindroma perfetta

(VS) Ci sono 366 giorni palindromi in 10mila anni e oggi è uno di questi. Infatti, il 2 febbraio del 2020 è una data che non cambia se viene letta da sinistra o da destra: 02.02.2020.

Nel XXI secolo è già successo diverse volte: 10.02.2001 e il 20.02.2002. Inoltre, il 1.02.2010 è una data palindroma così come l’11.02.2011 e il 21.02.2012. Ebbene, in questo secolo ci saranno altre 23 date palindrome e 31 ce ne ce ne saranno tra il 2100 e il 2199. Poi, non avverrà più fino a una data decisamente lontana: il 10.03.3001.

Giusto precisare che le date palindrome sono uguali per chi usa lo stesso formato di rappresentazione, ovvero giorno, mese e anno. Si tratta di quello più diffuso al mondo, fatta eccezione per gli Stati Uniti d’America e il Canada dove il mese viene indicato prima del giorno. Ha origine ‘nel giorno secondo del mese di agosto dell’anno del Signore 11…’, ovvero l’incipit dei documenti legali e religiosi di un tempo.

Tuttavia, anche negli Stati Uniti d’America oggi è un giorno palindromo perché, anche se lì s’inverte il mese con il giorno, il due è sempre presente.

L’ultima data palindroma ambivalente risale all’11 novembre del 1111 – 11.11.1111 – quando naturalmente non c’era la data americana, visto che la scoperta avverrà 381 anni dopo. Mentre la prossima data palindroma ambivalente avverrà il 12 dicembre del 2121.

Tra quelle più affascinanti giusto menzionare il capodanno dell’anno 1010, ovvero 01.01.1010, un codice binario vero e proprio.

Ora, appuntamento al 12.02.2021 come prossima data palindroma, mentre negli Usa avverrà il 12 dicembre dello stesso anno, 12.02.2021.

