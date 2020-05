12enne scomparsa da Ostia, l’appello disperato della madre su Facebook

Una bambina di 12 anni, Sara Visone, è scomparsa oggi da Ostia (Roma).

La madre Daniela Siciliano su Facebook ha scritto: «Aiutatemi a ritrovare mia figlia: Sara Visone, 12 anni scomparsa da Ostia oggi 07 Maggio 2020 alle ore 17.40 circa da Piazza Ener Bettica. Ha portato via un borsone nero (come in foto). Indossava jeans blu scuro con bottoni avanti. Poi indossava una felpa bianca con zip davanti e cappuccio sempre bianco».

La bimba è alta 1 metro e 50 centimetri e pesa circa 45 chili. Non si sa se Sara si sia allontanata volontariamente. La Polizia ha ritrovato il suo telefonino.

Stando a quanto riportato dalla madre, la 12enne potrebbe avere addosso scarpe Fila bianche o Nike nere, un giubbotto di pelle, mentre nel borsone un paio di jeans blue e una felpa gialla.

Le forze dell’ordine stanno indagando per capire se Sara si sia allontanata da sola o sia stata aiutata da qualcuno.

La Polizia sta presidiando anche le stazioni dei treni e i capolinea degli autobus.

Se qualcuno dovesse averla vista, contatti il Commissariato di Ostia che sta seguendo il caso: 06.563.6011.

