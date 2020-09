13enne case dal secondo piano di un hotel e muore

Dramma a Bellaria Igea Marina, località balneare della provincia di Rimini, in Emilia Romagna.

Un ragazzino di 13 anni è morto stamattina, intorno alle 8, dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e l’ambulanza del 118. L’allarme e’ stato dato dall’hotel. Sul terrazzo dal quale è caduto il 13enne, i carabinieri hanno trovato lo zaino. Questa mattina, infatti, il ragazzino sarebbe dovuto andare a scuola. Al momento si esclude una responsabilità di altre persone e accertamenti sono in corso.

Il minore è precipitato dall’altezza di 6-7 metri e l’impatto è stato letale. Secondo quanto si apprende dagli investigatori, la struttura è gestita dalla famiglia.

Come riporato da Altarimini.it, la polizia ha delimitato l’area per consentire ai carabinieri i rilievi per l’indagine. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Si era mobilitato anche un elicottero.

