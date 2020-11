13enne muore di Covid-19 dopo solo 10 giorni di scuola

Un bambino statunitense di 13 anni è morto di coronavirus dopo solo 10 giorni essere stato a scuola.

Peyton Baumgarth è morto lo scorso fine settimana dopo essere stato ricoverato in ospedale con la diagnosi di Covid-19. La mamma del 13enne ha esortato tutti a indossare la mascherina in omaggio al figlio.

Peyton ha frequentato per l’ultima volta la Washington Middle School nella contea di Franklin, nel Missouri, giovedì 22 ottobre ed è stato ricoverato la domenica successiva. È stato il primo under 18 a morire nello Stato americano.

In un’e-mail inviata al personale e ai genitori, la scuola frequentata da Peyton ha scritto: «Manifestiamo la nostra più sincera comprensione alla famiglia che ha chiesto a tutti di ricordarsi di indossare le mascherine, di lavarsi spesso le mani e di seguire le linee guida. Il Covid-19 è reale e vogliamo ricordare agli studenti e ai genitori di prendere queste precauzioni dentro e fuori la scuola».

È stata anche creata una pagina su GoFundMe per aiutare la famiglia di Peyuton a pagare le spese ospedaliere e il funerale ed è stata raggiunta la somma di circa 20mila euro. Sul sito per la raccolta dei fondi si legge: «Peyton Baumgarth, 13 anni e 7 mesi, è morto per le complicazioni legate al Covid-19 al Cardinal Glennon Hospital il 31 ottobre 2020. Peyton era un ragazzo meraviglioso che aveva sempre un sorriso da condividere con chiunque. Era dolce, premuroso e divertente. Amava il Natale, i videogiochi e si divertiva a realizzare video su YouTube, a giocare a Pokemon GO e a calcio. Peyton è la persona più giovane nello stato del Missouri a morire di Covid19».

E ancora: «Questa è una perdita devastante che lascia una voragine nel cuore di ogni persona che conosceva Peyton. I genitori Stephanie e John ora devono affrontare ingenti spese mediche, spese funerarie e la perdita dello stipendio. La mamma Stephanie chiede a tutti di indossare la mascherina per onorare la memoria di Peyton. Peyton, sarai per per sempre nei nostri cuori. Ti amiamo all’infinito e non ti dimenticheremo mai».

