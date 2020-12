15enne ha un malore durante una lezione a distanza e muore

Dramma a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia.

Una ragazza di 15 anni ha avuto un malore che non le ha dato scampo durante una lezione di didattica a distanza. Si chiamava Valeria Palummieri e frequentava il secondo anno del liceo artistico Vincenzo Calò di Grottaglie.

Come si è appreso, ad accorgersi del dramma è stato il fratello 12enne che ha avvisato subito la madre (il padre non era in casa) che, non sentendo alcun rumore provenire dalla sua stanza, hanno aperto la porta e l’hanno trovata a terra.

Purtroppo inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, la ragazza era già in arresto cardiocircolatorio. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Valeria.

