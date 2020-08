15enne morto all’improvviso in casa, ignote le cause del decesso

Dramma a Signoressa di Trevignano, in provincia di Treviso, in Veneto. Un ragazzo di 15 anni, Filippo Monego, è morto in casa, tra le braccia dei genitori, per cause ancora da accertare.

Come riportato sulla stampa trevigiana, il 15enne è morto dopo un malore, forse un attacco d’asma.

I familiari, papà Luigino e mamma Moira, quando si sono resi conto che Filippo stava male, hanno contattato il 118 che sono giunti sul posto, intorno alle 21, con quattro operatori, tra cui un medico.

Per un’ora il personale ha rianimato il ragazzo e ha tentato di tutto per salvarlo ma, purtroppo, senza riuscirci. Il decesso è stato constatato poco dopo le 22.

Resta da capire cosa abbia causato la morte improvvisa del 15enne che ne avrebbe compiuti 16 l’11 novembre prossimo.

LEGGI ANCHE: Viviana e Gioele, il piccolo ha battuto la testa in auto?