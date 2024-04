Alvaro Vitali: età, altezza, vita privata, carriera, Pierino

Il nome Pierino evoca immediatamente Alvaro Vitali, un’icona del cinema italiano. Con il suo personaggio di Pierino, ha regalato al pubblico risate e momenti indimenticabili. Ma il suo talento va ben oltre: ha affrontato con maestria ruoli comici e anche pellicole del genere commedia sexy all’italiana.

Carriera

La sua carriera è stata arricchita dalla collaborazione con grandi attori e registi, consolidando il suo status di star del grande schermo. Sebbene abbia preso una pausa dal mondo dello spettacolo, rimane nel cuore dei suoi fan, che continuano a dimostrargli affetto e stima incontrandolo per strada, un segno indelebile del suo impatto duraturo nel panorama cinematografico italiano.

La vera fama per Alvaro Vitali arrivò con “Amarcord”. Successivamente, il regista Nando Cicero lo chiamò per interpretare un ruolo in “L’insegnante”, affiancando la celebre Edwige Fenech. Questo ruolo gli permise di emergere ulteriormente, ispirandosi al grande Lando Buzzanca.

La sua filmografia è un vero e proprio chiostro di nomi prestigiosi: da Roman Polanski a Federico Fellini, da Alberto Sordi a Mario Monicelli e Dino Risi. Alvaro Vitali ha dimostrato la sua versatilità sia nel genere della commedia sexy all’italiana sia nel personaggio di Pierino. Sul set ha condiviso la scena con icone del cinema italiano come Edwige Fenech, Gianfranco D’Angelo, Gloria Guida, Lino Banfi e Nadia Cassini, solo per citarne alcuni.

Oltre al grande schermo, Alvaro Vitali ha calcato anche il palcoscenico televisivo, partecipando sia come attore in vari programmi che come concorrente in reality show come “La fattoria” nel 2006 e “Avanti un altro! Pure di sera” nel 2022. Tuttavia, a causa di problemi di asma, ha dovuto abbandonare la prima esperienza. Su “Striscia la Notizia”, ha regalato al pubblico alcune esilaranti gag, dimostrando ancora una volta il suo talento nel divertire il pubblico.

Alvaro Vitali: vita privata

Alvaro Vitali ha avuto due relazioni significative nella sua vita. Dalla prima, è nato il figlio Ennio, che sembra essersi dedicato alla professione di avvocato. La seconda relazione è con la collega attrice Stefania Corona, con cui è stato sposato dal 2006. Tuttavia, i due si sono incontrati nel 1997, un incontro che Stefania ha descritto come un legame nato dalla passione per la musica e da amicizie comuni. Ha raccontato in un’intervista di essere stata colpita dalla sua presenza in una sala di registrazione, inventando un pretesto per coinvolgerla nei suoi monologhi.

Sul fronte professionale, Alvaro Vitali ha condiviso con La Repubblica un momento significativo della sua carriera quando, improvvisamente, il telefono smise di squillare per lui nel mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, la sua popolarità rimane intatta anche all’età di 72 anni, con persone che ancora oggi lo riconoscono per strada e gli chiedono selfie. Come lui stesso ha dichiarato, è consapevole del suo contributo al cinema commedia italiano e dell’impronta indelebile che ha lasciato in questo genere cinematografico.