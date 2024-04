Andrea Scanzi: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Andrea Scanzi è famoso e celebre un giornalista, scrittore nonchéopinionista italiano. Oggi andremo vedere di più sulla carriera e sulla vita di uno dei volti del giornalismo italiano.

Andrea Scanzi chi è

Andrea Scanzi è nato e cresciuto ad Arezzo, in Toscana, il 6 maggio del 1974 e oggi ha 49 anni. Ha conseguito il diploma al liceo scientifico, dove successivamente prende la decisione di intraprendere le discipline umanistiche che lo portano a conseguire anche una laura in lettere moderne. Comincia a muovere i primi passi nel grande e vasto mondo del giornalismo a 26 anni.

Andrea Scanzi: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Scanzi è stato marito della modella Linda Barbagli. Dopo il divorzio dalla moglie ha avuto una storia nel 2010 con la collega Selvaggia Lucarelli. Al momento la sua compagna è Sara Lucaroni, giornalista e collaboratrice de L’Espresso. Nel 2021, nel corso della pandemia di Covid-19, il giornalista viene coinvolto in una serie di polemiche per aver fatto il vaccino balzando la lista d’attesa. In merito a ciò viene perfino aperto un fascicolo dalla procura della Repubblica di Arezzo, in seguito archiviata. Per colpa delle molteplici controversie, però, le emittenti televisive Rai e La7 hanno annullato tutte le collaborazioni con Andrea Scanzi per quasi 3 settimane.

Carriera

Andrea Scanzi inizia la sua carriera immediatamente dopo la laurea in lettere moderne. Nel 2000, anno in cui finisce pertantogli studi, entra a far parte della giuria del Club Tenco, un premio riservato all’omonimo cantautore, con l’obiettivo di sostenere la canzone d’autore italiana e mondiale. Parallelamente è direttore artistico del Premio Pigro Ivan Graziani. Diviene giornalista pubblicista e lavorare per differenti testate. Nel 2013 viene quasi sempre invitato a Otto e mezzo, programma condotto da Lilli Gruber su La7.

In seguito, si lo si può vedere in diverse puntate di Tiki Taka – La repubblica del pallone, trasmissione calcistica, mentre nel 2015 diviene ospite fisso ne Il processo del lunedì, in onda su Rai 3, con la direzione di Enrico Varriale. Poi nel 2018, giunge la sua grande occasione suggerita da Claudio Baglioni: far parte della giuria di esperti nel 68° Festival di Sanremo. Nelmedesimo anno accetta di presentare il talk show politico Accordi & disaccordi, in onda su Nove. In simultaneità della pandemia di Coronavirus nel 2020, Sensemakers lo classifica come il giornalista italiano con più interazioni social. Nello stesso anno poi presenta Amici fragili su Loft. Da pressappoco vent’anni, allo stesso tempo, scrive anche diversi libri di successo, specialmentesaggi e romanzi, che lo avvalorano come scrittore parecchio stimato dal pubblico.