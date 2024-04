Biagio Antonacci: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Biagio Antonacci è uno dei cantautori e musicisti italiani più celebri. Per molti nella hall of fame dei migliori artisti italiani, oggi andremo a vedere di più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Biagio Antonacci chi è

Biagio Antonacci è nato e cresciuto a Milano il 9 novembre del1963 e oggi ha 60 anni. Piu precisamente è cresciuto a Rozzano, un suburbio di Milano, nelle strade del suo quartiere, ma moltopresto si interessa alla musica. Si specializza alla batteria sin da giovanissimo e, anche se si applica per conseguire il diploma da geometra, non smette un attimo di avere in testa la musica, Lo stesso Antonacci ha più volte dichiarato che quando ero giovane la sera prima di dormire pensava sempre alla musica, perché sapeva di essere portato per fare ciò.

Vita privata

Possiamo dire che Biagio Antonacci ha sempre amato stare sotto i riflettori per la sua musica, ma non per quanto concerne la sua vita privata. Le informazioni non sono molto ma sappiamo che la compagna che gli sta accanto da oltre quindici anni è Paola Cardinale, nota giornalista. La coppia ha 13 anni di differenza e abita a Milano con il loro figlio Carlo, nato nel dicembre del 2021, e l’altra figlia di Paola, Benedetta, avuta da un precedente rapporto. Un’altra considerevole storia d’amore che ha visto il cantautore protagonista, è stata quella avuta con la celebre figlia di Gianni Morandi, Marianna Morandi. Quest’ultima ha avuto un periodo di durata dal 1993 al 2002 e ha dato alla luce due figli Paolo e Giovanni.

Carriera

Antonacci comincia a scrivere canzoni e frequenta l’ambiente discografico milanese fino al momento in cui, nel 1989, consegue il suo primo contratto discografico. Di quell’anno è il suo primo e celebre album, sono cose che capitano, che racchiude un brano che gli consente poi di non passare inosservato. Si chiama “Fiore”, e c’è chi telefona in radio domandando di poterlo ascoltare. Pochi anni dopo arriva il celebre brano “Liberatemi”, che gira l’estate con il Festivalbar e pubblicizza un album che porta il medesimotitolo. Lo stesso album arriverà a vendere 150 mila copie e per dichiarare la rilevanza di Biagio Antonacci nella scena pop italiana.

Nel 1993 Il 27 novembre 2015 è stata presentata la sua decima raccolta Biagio, preavvisato a fine ottobre dal singolo inedito Ci stai. Il 19 febbraio 2016 è poi entrato in rotazione radiofonica il secondo singolo Cortocircuito, brano difatti sceltodai fan del cantante tramite una votazione arriva su Facebook; l’attinente videoclip è stato mostrato per la prima volta 26 dello stesso mese.