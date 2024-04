Checco Zalone: età, film, carriera, moglie, vita privata

Lanciato dalla popolare trasmissione televisiva Zelig, Checco Zalone ha raggiunto la celebrità grazie alla sua canzone “Siamo una squadra fortissimi”, uscita nel 2006. Nel 2009 ha debuttato come attore nel film “Cado dalle nubi”, diretto da Gennaro Nunziante, ottenendo un enorme successo di pubblico.

Con i successivi film come “Che bella giornata”, “Sole a catinelle” e “Quo vado?”.

Checco Zalone chi è

Nato il 3 giugno 1977 a Capurso, in provincia di Bari, Luca Pasquale Medici è meglio conosciuto con lo pseudonimo di Checco Zalone. Il suo nome d’arte deriva dall’espressione dialettale barese “che cozzalone!”, che si traduce approssimativamente in “che tamarro!”.

Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, si iscrive all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, laureandosi successivamente in giurisprudenza. Durante gli anni universitari, Zalone partecipa ai concorsi per diventare viceispettore di Polizia e all’INAIL a Rimini, ma non ottiene il successo sperato.

Parallelamente, inizia a esibirsi come cantante nelle sale ricevimenti della Puglia durante i matrimoni e nel 2004 presenta il concorso di bellezza “Ragazza Cinema Ok” nei locali della regione.

Carriera

Checco Zalone ha conquistato la popolarità nel 2005 quando è apparso in Zelig Off e successivamente in Zelig Circus. Ma è stato nel 2006, prima dei Mondiali, che ha fatto scalpore con la sua canzone “Siamo una squadra fortissimi”, dedicata alla nazionale di calcio italiana, diventando un successo inaspettato.

Nel 2009, Zalone ha debuttato su Canale 5 con il “Checco Zalone Show”, mentre al cinema ha presentato il suo primo lavoro cinematografico, “Cado dalle nubi”. Nel 2011, il film “Che bella giornata” ha raggiunto la seconda posizione tra i film con maggiori incassi in Italia, seguendo solo “Avatar” di James Cameron. Nello stesso anno, ha condotto “Resto Umile World Show” su Canale 5.

Nel 2013 è uscito “Sole a catinelle”, che ha superato gli incassi italiani persino di “Titanic”. Il Capodanno del 2016 è stato segnato dall’uscita di “Quo vado?”.

Il 1º gennaio 2020 è stato il momento del suo quinto film, “Tolo Tolo”, che lo ha visto debuttare anche come regista. Nel 2022, è stato ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, confermando il suo status di icona della cultura pop italiana.

Vita privata

Dal 2006, Checco Zalone è legato sentimentalmente a Mariangela Eboli. Il 8 febbraio 2013 hanno accolto la loro prima figlia, Gaia. La loro seconda figlia, Greta, è nata il 12 gennaio 2017.