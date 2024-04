Claudio Amendola: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Claudio Amendola è un celebre attore nonché conduttore televisivo e importante regista italiano. Il suo volto è legato alle tante soap opere o opere cinematografiche italiane. Oggia andremo a vedere di più sulla sua vita privata e sulla sua celebre carriera.

Claudio Amendola chi è

Claudio Amendola è nato a Roma il 16 febbraio 1963, oggi ha 61 anni. Claudio è figlio di Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, ambedue attori e doppiatori. Prima di cominciare a recitare ha poi lavorato come commesso e manovale alla fine delle scuole medie.

Vita privata

Poi per quanto riguarda la sua vita privata, Claudio ha preso in moglie sposato molto giovane l’attrice e doppiatrice Marina Grande, nel 1983, con la quale ha avuto due figlie, Alessia e Giulia. Successivamente alla separazione e avvenuta nel 1997, Amendola ha cominciato una relazione con quella che è divenuta la sua seconda moglie, Francesca Neri, da cui nel 1999 è nato Rocco Amendola. La coppia si è coniugata in matrimonio l’11 dicembre 2010 a New York. Poi, a ottobre del 2022 l’attore comunica la separazione dalla moglie Francesca Neri, il matrimonio finisce dopo 25 anni di relazione che Amendola descrive come “meravigliosa”. A maggio del 2023 il regista si fa poi vedere in pubblico con la nuova compagna, Giorgia, una donna più piccola di 15 anni che di lavoro fa la costumista.

Carriera

Claudio Amendola fa il suo gran debutto nel 1982 nella miniserie TV Storia d’amore e d’amicizia a cui susseguono svariati ruoli nelle commedie italiane degli Anni ’80, come Vacanze di Natale, e delle parti più teatrali, come quella in Ultrà. Nel 1993 è attore nel film Un’altra vita per il quale vince un David di Donatello. Nel 2000 fa poi parte del grande cast de Il partigiano Jhonny e nel 2003 in quello di Caterina va in città.

Dal 2006 al 2014 prende il ruolo di Giulio Cesaroni nella serie I Cesaroni, grande trionfo di Canale 5, mentre nel 2007 presenta poi un’edizione di Scherzi a parte. Nel 2014 fa il suo grande esordio dietro la macchiane da presa con la opera teatrale La mossa del pinguino e l’anno seguente è al cinema nel cast di Suburra.

Nel 2023 poi grazie all’esito positivo riscontrato dal primo film, torna nei cinema con il sequel I cassamortari 2. Nel novembre 2023, infine, fa il suo ritorno in tv nei panni di giudice del talent Show Io Canto Generation”, trasmesso su Canale 5 e presentato da Gerry Scotti.