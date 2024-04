Claudio Santamaria: età, ex moglie, figli, altezza, Instagram

Claudio Santamaria è un attore italiano di grande successo che piace molto al grande pubblico e molto amato. Nel corso degli anni lui ha costruito una carriera fatta di grandi successi ed ottenuto una grande notorietà. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e vita privata.

Claudio Santamaria nasce a Roma il 22 luglio 1974, quest’anno compie 50 anni. L’attore cresce in una famiglia dove il padre è pittore edile romano e la madre casalinga è originaria di Senise (Potenza). Pur avendo conseguito il diploma presso un liceo artistico, sin da giovane nutre una passione per la recitazione. Questo interesse lo porta ad iniziare a lavorare ben presto nel doppiaggio. Successivamente, decide di intraprendere un corso triennale di Acting Training sotto la guida di Beatrice Bracco.

Claudio Santamaria: biografia e vita privata

Claudio Santamaria appare in numerosi film a partire dal 1997. spesso in ruoli minori ma che costituiscono un’ottima preparazione per ruoli più impegnativi in seguito. Fin dagli anni ’90, lavora con registi come Leonardo Pieraccioni, Gabriele Muccino, Marco Risi e il Maestro Bernardo Bertolucci, sia come attore che come doppiatore. Nel frattempo, fa il suo debutto televisivo in alcune miniserie prodotte dalla Rai. Questo segna l’inizio di un percorso di successo negli anni Duemila: si distingue in “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, interpretando il personaggio di Paolo. L’anno successivo, è nel cast di “Pentothal in Paz!”, collaborando anche con registi come Riccardo Milani, Silvio Soldini e Dario Argento. In questa fase, i suoi ruoli assumono sempre più spesso la dimensione di protagonisti, come il trombettista Nick in “Ma quando arrivano le ragazze?” di Pupi Avati o Dandi in “Romanzo criminale” di Michele Placido, ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico e alla critica.

L’attore nel 2012, ritorna sul grande schermo con “Diaz – Don’t Clean Up This Blood”, incentrato sugli eventi del G8 di Genova, e nel 2014 con “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi. Nel 2015, interpreta il ruolo principale in “Lo chiamavano Jeeg Robot”, diretto da Gabriele Mainetti, che gli vale il David di Donatello come Miglior attore protagonista. Nel 2019, è il padre di un ragazzo autistico in “Tutto il mio folle amore” di Salvatores, e collabora nuovamente con Muccino e Mainetti in “Gli anni più belli” e “Freaks Out”, rispettivamente.

La vita privata

Claudio Santamaria non ama parlare della sua vita privata. Nel 2009, dalla sua breve storia d’amore con Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Silvia Venturini Fendi, è nata Emma. Nonostante la separazione, nel corso degli anni Claudio e Delfina hanno mantenuto un ottimo rapporto, specialmente per il bene della loro figlia. Santamaria ha avuto anche una breve relazione con l’attrice Vittoria Puccini.

L’attore ha poi iniziato a frequentare la giornalista Francesca Barra. Sebbene si conoscessero da tempo, è stato solo grazie a un progetto lavorativo che hanno ristabilito i contatti, trovando entrambi in un momento di cambiamento personale, visto che Francesca aveva recentemente divorziato. Nel 2017, hanno reso ufficiale la loro relazione. Claudio e Francesca si sono sposati in gran segreto a Las Vegas nel novembre dello stesso anno, e successivamente in Italia, nel luglio 2018, a Policoro. Il 2 febbraio 2022 è nata la loro primogenita, Atena.