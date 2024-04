Daniel Craig: età, moglie, figli, James Bonds, carriera

Daniel Craig è un attore originario del Regno Unito, celebre per il suo ruolo nella saga di James Bond, in cui ha interpretato l’agente segreto britannico in cinque film realizzati tra il 2006 e il 2021. La sua fama ed il suo successo sono noti in tutto il mondo.

L’attore britannico è molto amato e seguito. Nel corso della sua carriera lo abbiamo visto impegnato in film e pellicole di grande successo. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Daniel Craig: chi è?

Daniel Wroughton Craig nasce il 2 marzo 1968 a Chester, nel Regno Unito, è un attore di nazionalità britannica. Ha 56 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Figlio di Timothy James Craig e Olivia Williams, entrambi i genitori sono di discendenza gallese, Daniel Craig si trasferisce a Liverpool all’età di quattro anni dopo il divorzio dei genitori. Eccellente sia negli studi che nello sport, specialmente nel rugby, sviluppa un interesse per la recitazione intorno ai sedici anni. Finanzia i suoi studi lavorando come cameriere per diversi anni. Poi iniziare a pagarsi gli studi da attore.

Daniel Craig ha iniziato la sua carriera con ruoli televisivi e cinematografici minori, guadagnando gradualmente riconoscimento grazie alle sue interpretazioni in film come “Elizabeth” e “Love Is the Devil”. Il suo ingresso nel mondo di Hollywood è avvenuto con “Tomb Raider” e “Era mio padre”. Craig ha continuato a consolidare la sua reputazione con ruoli in film di successo come “Munich” e “The Mother”. Nel 2005 ha assunto il ruolo iconico di James Bond, ottenendo un grande successo con “Casino Royale”. Il suo rendimento è stato ampiamente acclamato dalla critica e ha segnato un rinascimento per la serie di James Bond. Craig ha continuato a interpretare l’agente segreto in altri film della serie, tra cui “Quantum of Solace” e “Skyfall”, quest’ultimo diventato il film più redditizio della saga. Nel 2015 è stato annunciato il suo ritorno come Bond per il film “Spectre”. Craig ha confermato che avrebbe interpretato James Bond per l’ultima volta nel 25° film della serie.

Daniel Craig è stato unito in matrimonio dal 1992 al 1994 con l’attrice scozzese Fiona Loudon, da cui ha avuto una figlia nel 1992. Nel 2011 ha sposato l’attrice inglese Rachel Weisz; la coppia ha una figlia, nata nel 2018.