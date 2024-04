Enrico Brignano: età, moglie, figli, film, spettacoli

Enrico Brignano è un noto ed amato comico, attore, showman, regista e doppiatore italiano di successo. Lui è uno dei volti più noti della televisione italiana ed è spesso protagonista di show ed ospite in numerosi programmi televisivi di grande successo.

Scopriamo qui tutto sul noto attore romano, sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Ecco qui tutto quello che c’è da sapere su Enrico Brignano.

Enrico Brignano, chi è?

Enrico Brignano è nato il 18 maggio 1966 a Dragona, un quartiere situato nella parte meridionale di Roma. Ha quasi 58 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Suo padre, Antonino, è nato in Tunisia ma ha radici siciliane, mentre sua madre, Anna, è originaria di Palombaro, in provincia di Chieti. L’attore è molto legato ai suoi genitori e spesso li cita nei suoi spettacoli.

Enrico Brignano ha frequentato l’Accademia per giovani comici fondata da Gigi Proietti e ha debuttato come comico e imitatore nella prima edizione del programma televisivo “La sai l’ultima?”, trasmesso su Canale 5. Nel 1992 ha partecipato come ospite alla prima edizione di “Scherzi a parte”, condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Le sue apparizioni in TV sono state numerosissime negli ultimi anni, con ruoli di rilievo in programmi come “La sai l’Ultima”, “Scherzi a parte” e “Affari Tuoi”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il personaggio di Giacinto nella serie televisiva “Un medico in famiglia”. Enrico Brignano è noto per la sua comicità, spesso incentrata sulla vita e le peculiarità della città di Roma, si definisce “un romano de Roma”.

La vita privata dell’attore romano

Nel 2008 Enrico Brignano è convolato a nozze con la ballerina Bianca Pazzaglia, da cui si è poi separato qualche anno dopo, nel 2013.

A partire dal 2014, è legato sentimentalmente all’attrice e presentatrice Flora Canto, con cui ha avuto due figli: Martina, nata l’11 febbraio 2017, e Niccolò, nato il 18 luglio 2021. I bambini della coppia hanno rispettivamente 7 e 3 anni.

L’attore romano il 30 luglio 2022, ha celebrato le nozze con la sua compagna Flora Canto, che è un’ex protagonista del programma televisivo “Uomini e Donne”. La cerimonia ha avuto luogo presso l’hotel La Posta Vecchia, a Palo Laziale, Ladispoli, e ha visto la partecipazione di ben 150 ospiti. Tra le testimoni della sposa figurava Tosca D’Aquino.