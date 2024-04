Eros Ramazzotti: figli, giovane, moglie, compagna, canzoni

Eros Ramazzotti è un cantante italiano di grandissimo successo che con le sue canzoni ha conquistato una enorme fetta di pubblico. Nel corso degli anni la sua carriera lo ha portato ad ottenere risultati e successi internazionali.

Il cantautore è stato più volte protagonista al Festival di Sanremo. I suoi successi lo hanno reso famoso in tutto il mondo e vanta collaborazioni artistiche di grande rilievo. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Eros Ramazzotti, chi è?

Eros Ramazzotti è nato il 28 ottobre 1963 a Roma, proviene da una famiglia di estrazione operaia. Ha 60 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione.

Suo padre, Rodolfo, era un appassionato di musica e lavorava come operaio edile, mentre sua madre, Raffaella Molina, si occupava della casa. Lui è cresciuto nel quartiere periferico di Cinecittà, precisamente nelle case popolari di Lamaro, insieme al fratello maggiore Marco. Attualmente, Eros Ramazzotti risiede a Milano, nella zona di Conciliazione. La sua altezza è di 1 metro e 74 centimetri.

Il grande successo per Eros Ramazzotti inizia nel 1984 con la vittoria al Festival di Sanremo, dove si esibisce con il brano “Terra promessa” nella sezione Giovani proposte. L’anno successivo debutta con il suo primo album, “Cuori agitati”, il quale lo porta alla ribalta in diversi paesi europei. Nel 1986 conquista di nuovo il palco dell’Ariston con la canzone “Adesso tu”, avviando una serie di tour internazionali. Durante gli anni ’90, si esibisce in prestigiosi teatri come il Radio City Music Hall di New York e collabora con artisti di fama mondiale come Rod Stewart, Elton John e Luciano Pavarotti.

Nei primi anni 2000, Ramazzotti si dedica principalmente alla composizione per altri artisti, contribuendo a scrivere brani per nomi illustri come Gianni Morandi, Ornella Vanoni e Giorgia. I suoi album “Calma apparente” e “Ali e radici” lo consolidano come uno dei cantanti italiani più acclamati all’estero. Nel decennio successivo, continua a produrre nuova musica, pubblicando album come “Noi”, “Perfetto” e “Vita ce n’è”. Tra i suoi progetti più recenti vi è il World Tour del 2019 e il suo quindicesimo album in studio, intitolato “Battito infinito”, uscito nel 2022.

La vita privata del cantautore

La storia amorosa più nota di Eros Ramazzotti riguarda la sua relazione con Michelle Hunziker, che ha ispirato la celebre canzone “Più bella cosa”. Il loro incontro risale al 1995, e nel 1996 è nata la loro figlia Aurora, a cui Eros ha dedicato una canzone omonima. Nel 1998 la coppia si è sposata, ma nel 2002 la coppia ha deciso di separarsi, concludendo il loro matrimonio con il divorzio nel 2009.

Successivamente, nel 2009, Eros ha avviato una nuova relazione con la modella Marica Pellegrinelli. Nel 2011 è nata la loro primogenita, Raffaela Maria, seguita nel 2015 dal secondo figlio, Gabrio Tullio. La coppia si è separata nel 2019. Attualmente non sappiamo se il cantautore abbia o meno una compagna.