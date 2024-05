Fabio Fazio: età, carriera, vita privata, moglie, Canale Nove

Fabio Fazio, nato nel 1964 a Savona, Liguria, è il figlio di Giuseppe Fazio e della moglie Delia, di origini etiopi. È uno dei più noti volti della televisione italiana e da poco dalla Rai, si è trasferito su Canale Nove con il suo affascinante programma. Andiamo quindi a scoprire di più sulla vita di Fazio e sulla sua carriera.

Fabio Fazio: Carriera

Nel 1983, Fabio Fazio completa gli studi al liceo classico di Savona. Ottiene poi la laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università di Genova, presentando una tesi sulle influenze letterarie nei testi dei cantautori. Esordisce in televisione nello stesso anno nel programma “Pronto Raffaella” di Raffaella Carrà. Negli anni successivi, partecipa a diverse trasmissioni Rai rivolte ai giovani e conduce programmi come “Forza Italia” insieme a Roberta Termali e Walter Zenga. Durante gli anni ’90, si afferma con la conduzione di “Quelli che il calcio”, guadagnando numerosi premi. Nel 1996 si cimenta anche nella scrittura cinematografica e recita in serie televisive come “Un giorno fortunato”. Nel 1997, è co-conduttore con Claudio Baglioni del programma “Anima mia”. Il suo successo lo porta a presentare il Festival di Sanremo nel 1999 e nel 2000. Dal 2003 diventa il volto di “Che tempo che fa” su Rai 3, programma che continua a condurre per diversi anni, anche con spin-off come “Che fuori tempo che fa” e “Che tempo che farà”. Nel 2023, dopo quattro decenni di collaborazione con la Rai, annuncia il suo passaggio al canale Nove di Discovery Italia, dove continua a condurre il suo celebre programma.

È legato da lungo tempo a Gioia Selis, incontrata durante la giovinezza a Savona. Si sono sposati nel 1994 e hanno due figli, Michele, nato nel 2004, e Caterina, nata nel 2009. Anche se della moglie del conduttore si sa poco, ha fatto una delle rare apparizioni pubbliche nel 1996, quando è apparsa insieme a Fabio nel film “Pole pole” di Martinelli.

Canale Nove

Nel 2023, Fabio Fazio ha scelto di trasferire il suo longevo programma “Che tempo che fa” sul canale Nove. Tuttavia, la Rai ha deciso di non concedergli il controllo dei profili social associati alla trasmissione. Di conseguenza, Fazio si è trovato costretto ad aprire nuove pagine sui social, perdendo così il suo seguito consolidato e ricominciando da zero.