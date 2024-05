Gerry Scotti: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Gerry Scotti, nome d’arte di Virginio Scotti è un celebre conduttore televisivo nonché fenomenale conduttore radiofonico. Un’autentica icona della TV italiana e non solo. Andiamo a vedere di più sulla sua longeva carriera e vita privata.

Gerry Scotti chi è

Gerry è nato il 7 agosto 1956 in una frazione di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, oggi ha 67 anni. Viene da una famiglia dipadre operaio e madre domestica. Trasferitisi a Milano, Gerry studia al liceo classico e poi incomincia la carriera da giurista, senza però terminare gli studi universitari. Nel 1987 poi viene eletto deputato nelle file del Partito Socialista e detiene la carica fino al 1992.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gerry nel 1991 prende in moglie Patrizia Grosso, con la quale nel marzo 1992 ha messo al mondo il primo figlio, Edoardo. I due tuttavia si distaccano nel 2002 e divorziano infine nel 2009. Dal 2011, Gerry ha una nuova compagna di vita, l’architetto Gabriella Perino. Nel 2020 è divenuto nonno di Virginia. È un davvero un grande tifoso del Milan. Interessato anche molto al vino, nel 2017 diviene socio dell’azienda vinicola Giorgi Wines. Negli anni gli è stato dato il soprannome di “zio Gerry”.

Carriera

Nell’estate 1982 viene per la prima volta chiamato da Claudio Cecchetto a lavorare come prima voce a Radio Deejay. Lascia poi la radio nel 1988 per trasferirsi a RDS, dove resta però per pochi mesi; riapparirà in radio solamnete nel 2006 su R101. Dopo diverse apparizioni televisive, nel 1986 fa parte anche delFestivalbar, cantando Let’s Show. La fortuna di Gerry Scotti giunge nel 1999, periodo in cui comincia a presentare vari quiz su Canale 5, tra cui Passaparola; nel 2000 porta in Italia un nuovogioco, Chi vuol essere milionario? che acquisisce un grandissimo esito positivo e vedrà Gerry come presentatore per ben undici anni di fila.



Sempre nel 2000 presenta la diciottesima edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo con Maria De Filippi e poi Un disco per l’estate. Congiuntamente alla De Filippi e a Ruby Zerbi nel 2014 è ancora grande e celebre giudice nel nuovo programma Tu sì que vales e presenta Avanti un altro! con Paolo Bonolis. Dal 2015 lavora a Caduta libera! e ad altri game show. È a questo punto ritenuto l’erede di Mike Bongiorno. Negli anni, è stato anche volto immagine di diversi marchi, in particolare della Riso Scotti, della quale è divenuto socio nel 2006.

Ha per di più fondato con Giancarlo Fontana differenti società operanti nel settore dello spettacolo. Gerry Scotti è stato produttivo anche nel mondo musicale, incidendo diversi brani utilizzati poi come sigle dei suoi celebri programmi.