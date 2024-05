Gianluca Vialli: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Gianluca Vialli è stato un leggendario calciatore nonché allenatore di calcio e grande dirigente sportivo italiano. Un’autentica icona del calcio italiano e internazionale che a suon di gol e giocate ha fatto innamorare generazioni intere. Oggi andremo a vedere di più su quella che è stata la sua super carriera e la vita privata.

Gianluca Vialli chi è

Gianluca è nato e cresciuto a Cremona il 9 luglio del 1964. Lui è ilquinto e ultimo figlio di una agiata famiglia originaria di Cles, in Trentino-Alto Adige, e ha vissuto un’infanzia benestante nella tenuta di famiglia, la Villa Affaitati Trivulzio di Grumello Cremonese. Obbligato a sospendere gli studi all’età di 16 anni per colpa o fortuna dell’attività sportiva, recupera in mano i libri in età adulta e nel 1993 ottiene da privatista il diploma di geometra nella natìa Cremona.

Vita privata

L’ex calciatore ha sposato nel 2003 Cathryn White-Cooper, e dalloro grande e lungo amore ione sono nate due figlie, Olivia e Sofia. La moglie è sempre stata al suo fianco, nelle situazioni di gioia e in quelle di dolore della sua esistenza, fino all’ultimo respiro. Il caro Gianluca le ha lasciate venendo a mancare il 5 gennaio del 2023 a Londra.

Carriera

Tira i suoi primi calci all’ormai celebre oratorio di Cristo Re, al villaggio Po della sua città nativa, di conseguenza entra nel vivaio del Pizzighettone. Poi arriva la parentesi Cremonese e nei quattro campionati con la maglia grigiorossa riporta dei numeri pazzeschi. Numeri che lo portano alla Sampdoria. Con la maglia blucerchiataha vinto lo scudetto del 1991, il solo ed unico della storia del club, ma è stato anche un grande calciatore della Juventus, il capitano della squadra che ha innalzato al cielo di Roma la Coppa dei Campioni del 1996.



Gianluca Vialli è stato anche nella rosa dei giocatori che si sono conferiti tutte le tre principali competizioni UEFA. Vialli è stato anche il gran capocannoniere agli Europei Under 21 1986 e nella Coppa Italia 1988-1989. Dopo l’esperienza italiana si è spostato a Londra, al Chelsea, dove è stato giocatore e poi allenatore. Vialli si è levato delle soddisfazioni uniche anche da collaboratore di Roberto Mancini, che lo ha voluto fortemente nel suo staff, quello della Nazionale italiana che dopo lo sconforto della fallita qualificazione al Mondiale 2018 tentava di tornare tra i grandi del calcio. Cosa che è successa, siccome l’11 luglio del 2021, a Wembley, l’Italia ha sconfitto ai rigori l’Inghilterra vincendo l’Europeo.