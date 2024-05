Gianni Morandi: età, occhio, mano, figli, moglie, canzoni

Gianni Morandi è un famoso cantante, attore e conduttore televisivo italiano di grandissimo successo. Negli anni la sua popolarità è cresciuta sempre più ed è molto apprezzato dal pubblico di tutte le età.

Oltre alla musica, ha recitato in diversi film e ha condotto programmi televisivi di grande successo. È un’icona della cultura pop italiana, apprezzato per il suo talento e la sua versatilità artistica, con una carriera di successo cge ha attraversato diverse epoche.

Gianni Morandi chi è?

Gianni Morandi nasce a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre 1944, ha 79 anni ed è del segno zodiacale del Sagittario. Il cantautore fa il suo ingresso nel panorama musicale nel 1962 con la canzone “Andavo a cento all’ora”, seguita nello stesso anno dal suo primo vero successo, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Nel corso degli anni ’60 e ’70 si fa conoscere con una serie di hit, trionfando a Canzonissima nel 1965 con “In ginocchio da te” e nel 1970 con “Scende la pioggia”. Nel 1972 si piazza al quarto posto al Festival di Sanremo con “Vado a lavorare”. La sua carriera decolla nuovamente alla fine degli anni ’70, quando si esibisce anche negli USA e in Canada. Nel 1987 vince Sanremo insieme ad Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con “Si può dare di più”. Dopo aver condotto “C’era un ragazzo” nel 1999, Morandi continua a essere una presenza costante sia in TV che nella musica. Dal 2011 al 2012, guida il Festival di Sanremo e appare in vari programmi televisivi come “Amici di Maria De Filippi”, “Zelig” e “Che tempo che fa”. Nel 2019, la sua canzone “In ginocchio da te” ritorna in auge grazie alla colonna sonora di “Parasite”, vincitore di un premio Oscar. Nel 2021 viene annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2022 con il brano “Apri tutte le porte”, scritto per lui da Jovanotti. Il 2023 vede il cantautore come co-conduttore del Festival al fianco di Amadeus. Nel 2024, debutta su Rai 1 con “Evviva!”, uno spettacolo dedicato ai 70 anni della TV di Stato.

La vita privata del cantautore

Nel 1966, Gianni Morandi ha sposato segretamente Laura Efrikian, attrice e presentatrice televisiva, dalla quale ha avuto tre figli: Serena (1967), Marianna (1969) e Marco (1974), quest’ultimo seguendo le orme paterne nella musica. Il loro matrimonio è finito nel 1979.

Nel 1997 nasce il quarto figlio, Pietro, frutto della relazione con la compagna Anna Dan, che ha sposato nel 2004. Il cantautore è un appassionato corridore e ha partecipato a dieci maratone, incluse quelle di Milano e di New York per tre volte. È un grande sostenitore del Bologna, per il quale nel 1988 contribuì a comporre l’inno “Le tue ali Bologna” insieme a Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi. Nel 2021, Morandi è rimasto coinvolto in un incidente mentre bruciava sterpaglie in campagna, riportando varie ustioni ed un danno alla mano.