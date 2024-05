Hugh Jackman: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Hugh Michael Jackman è un celebre e pluripremiato attore australiano. Il suo volto è legato a quello del celebre personaggio da lui interpretato ovvero Wolverine. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita privata e sulla sua celebre carriera.

Hugh Jackman chi è

Hugh Michael Jackman è nato e cresciuto a Sydney, il 12 ottobre 1968 e oggi ha 56 anni. Il piccolo Hugh cresce col padre in seguito al divorzio dei suoi genitori, accaduto quando lui ha otto anni. Si appassiona e studia giornalismo alla University of Technology di Sydney e si mette in gioco nel canto, prendendo parte, nelle vesti di Gaston, all’edizione australiana del musical La bella e la bestia, che gli consente di cominciare una grandecarriera come attore di musical.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Hugh Jackman ha incontrato l’attrice e sua futura moglie Deborra-Lee Furness sul set della serie TV australiana Corelli. Con la donna si è sposato nella primavera del 1996. Dopo aver avuto diverse difficoltà nell’avere bambini, la coppia ne ha adottati due: Oscar Maximilian nel 2000 e Ava Eliot nel 2005. L’attore ha dovuto combattere a lungo contro un cancro alla pelle del tipo cancro basocellulare.

Carriera

Hugh Jackman diventa conosciuto specialmente in Australia, ma la sua fama si amplia a livello internazionale facendo il suo grande debutto sulla scena teatrale londinese con il musical Oklahoma! nel 1998. Poco dopo giunge anche il successo al cinema: Bryan Singer lo va a scegliere per il ruolo di Wolverine in X-Men, che continua in tutta la saga cinematografica, oltre che nei vari spin-off, e per cui è in maggior misura conosciuto dal grande pubblico, tanto da divenire una vera e propria icona della pop culture.



Dopo il successo di X Men Jackman lavora continuamente negli Stati Uniti, interpretando pellicole come Codice: Swordfish e Kate & Leopold, a cui sussegue il ruolo di Van Helsing nell’omonimo film del 2004. Il suo esordio a Broadway arriva nel 2003, anno in cui fa parte dell’acclamato spettacolo The Boy from Oz, mettendo in scena un’interpretazione del musicista Peter Allen che riscuote grandi apprezzamenti da parte di pubblico e critica. E che gli vale, nel 2004, il Tony Award come più grande interpretazione maschile in un musical. Il 2006 è un anno parecchio importante per la carriera dell’attore, che lo vede essere attore in pellicole di grandi registi come Scoop di Woody Allen, The Prestige, L’albero della vita di Darren Aronofsky. Due anni dopo è al fianco di Nicole Kidman in Australia di Baz Luhrmann.