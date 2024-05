Kabir Bedi: età, carriera, vita privata, moglie, GF Vip

Kabir Bedi è un attore indiano che ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo indimenticabile ruolo di Sandokan nella serie televisiva omonima degli anni ’70.

Kabir Bedi chi è

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, in Pakistan, in una famiglia di religione sikh, Bedi ha avuto un’incredibile esperienza spirituale già a una giovane età: a soli 10 anni ha trascorso tre mesi come monaco in Birmania. Successivamente ha proseguito i suoi studi presso lo Sherwood College di Nainital, in India, e il St. Stephen’s College di Delhi. Una volta completati gli studi, ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, facendo il suo debutto sul grande schermo nel 1971 con ruoli nei film Bollywoodiani.

Carriera

Dopo cinque anni nel settore, Kabir Bedi raggiunse il successo internazionale grazie al regista Sergio Sollima, che lo scelse per interpretare il protagonista nella serie televisiva “Sandokan”. Il ruolo del famoso pirata malese lo rese celebre in tutto il mondo e nello stesso anno ottenne un altro grande successo con “Il Corsaro Nero”. Nel decennio successivo, l’attore si trasferì a Los Angeles e lavorò in diverse produzioni internazionali, come il film “Belva di guerra”. Negli anni ’90, apparve nella nota soap opera statunitense “Beautiful” prima di fare ritorno in Italia per affiancare Bud Spencer nella serie TV “Noi siamo angeli”.

Nel 2004, Kabir Bedi partecipò come concorrente a “L’Isola dei Famosi”, classificandosi al secondo posto e lasciando il podio al modello Sergio Múñiz. Nello stesso anno recitò nel film commedia “A/R Andata + Ritorno”. Nel 2007 si unì al cast della quinta stagione della fiction “Un medico in famiglia”. Nel 2017, Bedi apparve nel thriller fantascientifico “The Broken Key”, mentre nel 2022 fece ritorno come concorrente nel reality show “Grande Fratello Vip”.

Kabir Bedi: vita privata

La vita amorosa di Kabir Bedi è stata segnata da diverse relazioni significative. La sua prima storia importante è stata con la modella indiana Protima Bedi, con cui si sposò nel 1968. Dal loro matrimonio nacquero due figli, Pooja e Siddarth. Tuttavia, la coppia divorziò nel 1973.

In seguito, Bedi intraprese una relazione con una donna di nome Susan Humphreys, con cui si sposò nel 1979 e da cui ebbe il figlio Adam. Dopo tre matrimoni, nel 2006, l’attore iniziò a frequentare la produttrice Parveen Dusanj, con cui si sposò nel 2016.