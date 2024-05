Lino Banfi: età, moglie, figli, gif, meme, film

Lino Banfi è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano di grandissimo successo molto amato ed apprezzato dal grande pubblico. L’ attore ha fatto la storia del cinema e della televisione italiana. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Lino Banfi, chi è?

Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, nasce ad Andria, in Puglia, il 9 luglio 1936, ha quasi 88 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

L’attore ha iniziato la sua carriera artistica nel 1954 quando si unì alla compagnia teatrale di Arturo Vetrani. Ha fatto il suo debutto sulle scene milanesi con spettacoli di varietà, regalando al pubblico momenti comici ricchi di umorismo pugliese, dove ha brillantemente rappresentato i tratti distintivi della sua terra d’origine. Successivamente, si è trasferito a Roma e ha fatto il suo ingresso in televisione nel 1974, nel programma “Biblioteca” di Studio Uno, sotto la regia di Antonello Falqui. Sul piccolo schermo, ha partecipato a diverse trasmissioni, tra cui “Speciale per voi” (1969) con Renzo Arbore.

L’inizio della carriera cinematografica dell’attore risale al 1960 con una breve apparizione nel film “Urlatori alla sbarra” di Lucio Fulci. Poi ha affiancato Franco Franchi e Ciccio Ingrassia in una serie di film. Il suo debutto da protagonista è avvenuto nel 1973 con “Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia”, che ha ottenuto un grande successo. Negli anni ’70 e ’80, è diventato il protagonista principale della commedia sexy italiana, collaborando con noti attori del genere come Edwige Fenech e Mario Carotenuto. Film come “L’insegnante va in collegio” e “La liceale nella classe dei ripetenti” sono diventati cult. La sua presenza scherzosa e la sua cadenza vocale hanno reso i suoi personaggi iconici nel panorama dello spettacolo italiano, trionfando in pellicole come “Cornetti alla crema” e “Vieni avanti cretino”. Negli anni successivi, ha partecipato a numerosi progetti televisivi e cinematografici, incluso il ruolo di Nonno Libero nella serie “Un medico in famiglia”. Nel 2022, è tornato sul grande schermo con “Vecchie canaglie” e ha partecipato a programmi TV come “Il cantante mascherato”. Ha anche preso parte a spot pubblicitari e a “Ballando con le stelle”. La sua carriera è lunga e ricca di grandi successi.

La vita privata dell’attore pugliese

Lino Banfi ha incontrato Lucia Lagrasta da adolescente nella loro città natale, Canosa di Puglia, dove lui coltivava il sogno dello spettacolo e lei lavorava come parrucchiera. Dopo un decennio di fidanzamento, nel 1962 si sono uniti in matrimonio, nonostante l’opposizione dei genitori di lei, che hanno favorito una cerimonia sobria. Nel 2012 hanno celebrato le loro Nozze d’Oro, ottenendo la benedizione da Papa Ratzinger. I loro figli sono Walter e Rosanna Banfi, quest’ultima attrice che ha condiviso il set con suo padre in diverse occasioni. La figlia ha ha regalato alla coppia due adorabili nipoti, Virginia e Pietro.

Lino è stato al fianco della sua amata Lucia, affetta da Alzheimer, per molti anni, dimostrando un profondo legame con lei. Nel febbraio 2023, ha vissuto una tragedia personale con la scomparsa della moglie Lucia Zagaria, dopo una lunga battaglia contro la malattia, lasciandolo vedovo all’età di 85 anni.