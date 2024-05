Luca Argentero: chi è, età, moglie, figli, film, DOC

Luca Argentero è un attore italiano di grandissimo successo molto amato e seguito dal pubblico. Negli ultimi anni lui è molto amato anche per il ruolo di Andrea Fanti nella serie televisiva DOC – Nelle tue mani. Scopriamo qui tutto sull’attore, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Luca Argentero: chi è?

Luca Argentero, nasce a Torino il 12 aprile 1978, ha 46 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Si è laureato in Economia e Commercio nel 2004 per poi fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Ha iniziato la sua carriera lavorando come modello e ha posato per il calendario sexy Max, prima di esordire in televisione nel 2005 con la serie Carabinieri su Canale 5, interpretando il ruolo di Marco Tosi dalla quarta alla sesta edizione.

Nel 2006 ha debuttato sul grande schermo con il film A casa nostra diretto da Francesca Comencini. Successivamente, nel 2007, ha recitato in Saturno Contro di Ozpetek e in Lezioni di cioccolato di Claudio Cupellini. Nel 2009 è stato protagonista di Diverso da chi?, dove ha interpretato Piero, un personaggio omosessuale coinvolto in un triangolo amoroso, guadagnandosi la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Lui nel 2011 è stato co-conduttore delle Iene su Italia1 insieme a Enrico Brignano e Ilary Blasi, e successivamente ha fatto parte della giuria di Amici di Maria De Filippi per la tredicesima e quattordicesima edizione.

Poi nel 2017 ha recitato nella commedia Hotel Gagarin di Claudio Amendola, e ha collaborato con Edoardo Leo sia a teatro che in televisione. Dal 2020 ha ottenuto un grande successo con la serie televisiva Doc – Nelle tue mani su Rai 1, dove interpreta il ruolo di Luca Fanti, e nel 2022 è stato annunciato come concorrente insieme alla moglie Cristina nella terza edizione del reality Celebrity Hunted. Ha ricevuto un premio Nastro d’Argento come Migliore attore protagonista per la sua performance nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Nel 2023 ha recitato nella commedia I migliori giorni insieme a Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, e ha fatto il suo debutto come scrittore.

La vita privata dell’attore



Nel mese di luglio del 2009, Luca Argentero e l’attrice Myriam Catania si uniscono in matrimonio dopo cinque anni di fidanzamento. Tuttavia, la loro relazione giunge al termine nel 2016, quando viene annunciata la separazione. All’epoca, i tabloid attribuiscono la fine della coppia al set del film Vacanze ai Caraibi, dove Argentero incontra Cristina Marino, con cui intraprende una relazione l’anno successivo. Successivamente, l’attore smentisce le voci, affermando che il suo legame con Myriam era già terminato da tempo. Il 20 maggio 2020, Luca e Cristina diventano genitori di Nina Speranza Argentero e, senza alcun annuncio ufficiale, si sposano a Città della Pieve il 6 giugno dell’anno seguente. Il 17 febbraio 2023 la loro famiglia si arricchisce ulteriormente con la nascita del secondogenito, Noè Roberto.