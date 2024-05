Manuel Agnelli: età, carriera, moglie, figli, musica

Manuel Agnelli è un volto noto della musica italiana già da molti anni. Ha infatti, come vedremo anche in seguito, cominciato la sua carriera nel 1985, diventando l’idolo di moltissime persone. Andiamo subito a scoprire qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera musicale.

Manuel Agnelli chi è

Manuel Agnelli vede la luce a Milano il 13 marzo 1966, ma trascorre la sua infanzia e adolescenza a Corbetta, in provincia di Milano. Qui frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Bonfantini di Novara, dove si diploma.

Carriera

Manuel Agnelli si avvia nel mondo della musica nel 1985 fondando il gruppo Afterhours, che debutta l’anno successivo con il singolo “My Bit Boy”. Nel 1986 esce il primo album della band, “All the Good Children”, con Agnelli come frontman. La sua presenza in TV avviene nel 1993, quando si esibisce con La Crus. Negli anni ’90, inizia a emergere come produttore discografico, collaborando con artisti come Patty Pravo. Dal 2001 al 2005 organizza il Tora! Tora! Festival a Rimini. Nel 2006 parte in tour con gli Afterhours negli Stati Uniti e in Canada. Nel 2009 il gruppo si esibisce a Sanremo con “Il paese è reale”, coinvolgendo diciannove artisti indipendenti italiani. Successivamente, collabora con vari artisti come Twilight Singers, Damo Suzuki e Pacifico. Nel 2013, insieme agli Afterhours, avvia il progetto “Hai paura del buio?”. Nel 2016 diventa giudice di X Factor, ruolo che ricopre anche nelle edizioni successive, con l’eccezione del 2019 quando decide di non partecipare.

Vita privata

Manuel Agnelli non si è mai sposato, ma da oltre vent’anni ha una relazione con Francesca Risi. Le informazioni sulla donna sono limitate, ma si sa che è di origini lombarde e si occupa del look di Agnelli prima delle sue apparizioni pubbliche. I due si sono conosciuti in una libreria di Milano, come racconta Agnelli in un’intervista a Novella2000 del 2018: “È appassionata di letteratura e io andavo lì a leggere i libri.

Manuel Agnelli: figli

La figlia di Manuel Agnelli si chiama Emma Agnelli ed è nata nel 2005. In un’intervista a Vanity Fair del 2017, Agnelli ha rivelato che Emma è molto abile con le parole, tanto che ha pensato di creare un testo musicale basato su alcuni dei suoi pensieri.