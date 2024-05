Marco Bocci: età, vita privata, moglie, carriera, malattia

Marco Bocci, celebre attore italiano, ha guadagnato la sua fama attraverso ruoli di spicco come il Commissario Nicola Scialoja in “Romanzo Criminale” e il Vice Questore Domenico Calcaterra in “Squadra Antimafia”.

Marco Bocci chi è

Bocci, il quale ha come nome all’anagrafe Marco Bocciolini, è nato il 4 agosto 1978 a Marsciano, un paese in provincia di Perugia. La sua passione per la recitazione lo ha portato a diplomarsi presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta” a Roma, dove ha affinato le sue abilità e talenti nel campo della recitazione. Da allora, ha intrapreso una carriera di successo nel mondo dello spettacolo, distinguendosi per la sua versatilità e abilità interpretative. Grazie al suo impegno e alla sua dedizione, ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con ruoli memorabili in diverse produzioni televisive e cinematografiche.

Carriera

Marco Bocci ha iniziato la sua carriera agli inizi degli anni Duemila, facendosi notare per la sua versatilità e talento. Nel 2001, ha debuttato sul grande schermo con il film “I cavalieri che fecero l’impresa” di Pupi Avati, seguito nel 2002 da “Cuori Rubati”. Negli anni successivi, ha continuato a consolidare la sua presenza nel mondo dello spettacolo, apparendo in serie televisive di successo come “Incantesimo 8” nella stagione 2005-2006 e “Los Borgia” nel 2006. A partire dal 2007, ha preso parte a miniserie televisive di rilievo, tra cui “Graffio di tigre” e “Caterina e le sue figlie 2”.

Il suo vero trampolino di lancio è arrivato nel 2008 con la serie “Ho sposato uno sbirro” e soprattutto con “Romanzo criminale – La serie”, dove ha brillantemente interpretato il ruolo del commissario Scialoja. La consacrazione definitiva è avvenuta con il personaggio di Domenico Calcaterra nella terza stagione di “Squadra antimafia – Palermo oggi”, di cui è diventato protagonista a partire dalla quinta stagione, mantenendo il ruolo fino al 2015. Nel 2013, ha debuttato come regista con il cortometraggio “The Audition” presentato al Festival del Cinema di Venezia, e successivamente ha diretto il film “Watch them fall”.

Ha continuato a distinguersi sul grande schermo, apparendo nella commedia “Scusate se esisto!” nel 2014 e nel film “Italo” nel 2015. Nel 2016, ha interpretato il ruolo principale nella serie televisiva “Solo”. Successivamente, nel 2019, ha recitato nel film “A Tor Bella Monaca non piove mai”, mentre nel 2020 ha debuttato sul palcoscenico teatrale con lo spettacolo “Lo zingaro”. Nel 2021, ha ampliato ulteriormente il suo repertorio cinematografico con i film “Calibro 9” e “Bastardi a mano armata”, oltre a essere stato protagonista della serie “Fino all’ultimo battito”.

Inoltre, nel 2021 ha prestato il suo volto allo spot promozionale della regione Umbria, seguito da quello di Enel Energia nel 2022. Marco Bocci continua a lasciare il segno nel panorama dello spettacolo italiano, dimostrandosi un talento poliedrico e di grande versatilità.

Vita privata

Dopo una precedente relazione con la cantante Emma Marrone, Marco Bocci ha ufficializzato il suo fidanzamento con l’attrice Laura Chiatti nel gennaio del 2014. La coppia si è poi unita in matrimonio il 5 luglio dello stesso anno, dando il benvenuto al loro primo figlio, Enea, il 22 gennaio 2015, e al secondo figlio, Pablo, l’8 luglio 2016. Tuttavia, nel 2018, durante alcuni controlli medici successivi a un incidente durante una gara di Bmw in Umbria, all’attore è stata diagnosticata un’herpes cerebrale, un’infezione potenzialmente pericolosa. Fortunatamente, dopo un ricovero in ospedale, Marco è riuscito a superare la malattia.