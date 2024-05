Marco Giallini: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Marco Giallini è un celebre e noto attore italiano. Il suo volto lo si è potuto ammirare in tante fiction e film per lo più polizieschi e melodrammatici. Oggia andremo a vedere di più sulla sua vita e sulla sua grande carriera.

Marco Giallini chi è

Marco Giallini è nato a Roma il 4 aprile del 1963, oggi ha 61 anni. Il giovane Marco si accosta alla recitazione soltanto alla fine degli Anni ‘80, nel periodo in cui debutta a teatro, dove è molto attivo fino alla metà del decennio successivo.

Vita privata

Per quanto concerne la vita privata, un allora adolescente Marco Giallini conobbe la coetanea Loredana, con la quale si sposa nel 1993. Dal loro grande amore, durato trent’anni, vengono al mondo i due figli Rocco e Diego. La coppia resta insieme fino al luglio 2011, mese in cui la moglie viene a mancare per colpa di un’emorragia cerebrale. Qualche anno dopo l’attore conobbe l’addetta all’ufficio stampa e organizzatrice di eventi Stella Scarafoni, alla quale è ancora adesso legato.

Carriera

Nel lontano 1987 fa il suo grande esordio al cinema con una piccola parte in Rorret, ma è solamente dieci anni dopo che comincia a lavorare realmente in questo ambiente. Nel 1998 difatti l’amico e collega Valerio Mastandrea fa il suo nome al regista Marco Risi, che lo convoca per recitare in L’ultimo Capodanno, dove affianca Monica Bellucci. Dopo tale momento, la sua carriera prende il volo e viene chiamato a interpretare vari ruoli sempre più significativi, quasi sempre in pellicole di registi in ascesa come Alex Infascelli, Francesco Falaschi e Alessandro Paci. Il 2016 si mostra poi essere un anno fortunato per l’attore. Giallini interpreta un ruolo importante difatti nel pluripremiato Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, film che gli vale il Ciack d’Oro e il Nastro d’argento.

Nel medesimo anno veste per la prima volta i panni del vicequestore Rocco Schiavone nell’omonima serie, che continua tutt’ora. Nel 2019 poi apre un progetto con il regista Massimiliano Bruno a Non ci resta che il crimine, film che dà principio a una fortunata trilogia. Tra gli attuali progetti dell’attore si rammenta il talk show Lui è peggio di me, che presenta accanto al collega Giorgio Panariello dal 2021. Al 2022 fanno parte poi il terzo capitolo dei film di Bruno e le pellicole La mia ombra è tua e Il principe di Roma.