Marco Tardelli: età, vita privata, moglie, carriera, opinionista sportivo

Marco Tardelli è un ex allenatore di calcio ed ex grande calciatore italiano. La sua carriera è stata concentrata principalmente tra Juventus e nazionale italiana. Oggia vedremo di più anche sulla sua vita privata oltre che sulla sua celebre carriera.

Marco Tardelli chi è

Marco Tardelli, il 24 settembre del 1954 è nato a Careggine, oggi ha 69 anni. Nacque in una famiglia di operai, ultimo di quattro fratelli. Difatti il padre era un dipendente dell’ANAS. Nel corsodegli anni trascorsi a Pisa, si guadagnava da vivere facendo il cameriere vicino a piazza dei Miracoli. Poi arrivò il calcio che gli cambiò la vita.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marco Tardelli ha due figli. Sara e Nicola, avuti da due relazioni differenti. La prima è giornalista, giunta al mondo dall’unione tra Marco e la sua prima moglie Alessandra. Il secondo, di lavoro fa il modello ed è venuto al mondo dall’unione con l’ex Stella Pende. Dal 2016 l’ex calciatore è razionalmente legato a Myrta Merlino, una giornalista, autrice, presentatrice e autrice televisiva nonché volto conosciutodella trasmissione di La7 “L’aria che tira”.

Carriera

Marco Tardelli, comincia al Pisa la sua lunga carriera. In maglia neroazzurra, è protagonista per solo 41 partite, il tempo di mettere a segno 4 gol e andare a giocare al Como. Dalla squadra lombarda si sposta alla corte della Juventus di Giovanni Trapattoni, dove vi resta per un decennio. Trionferà in tutto quello che un calciatore in carriera può trionfare con la casacca bianconera.

Difatti è il primo centrocampista della storia del calcio congiuntamente ai colleghi juventini a vincere per prima le tre competizioni continentali e la Juventus, prima squadra a d arrivare a questo traguardo, viene gratificata dalla UEFA con un riconoscimento che resta negli annali e che probabilmente in pochi sanno. Successivamente si sposta dalla corte dell’Inter gli ultimi due anni di carriera, prima di spostassi poi in Svizzera al San Gallo e appendere l’anno dopo le scarpe al chiodo. Da allenatore guida differenti squadre partendo dai campionati minori. Riconduce il Como in cadetteria, allena l’Inter ma l’avventura cominciata dopo aver lasciato la guida della nazionale minore va davvero male.

Da CT dell’Under 21 riesce a trionfare nell’Europeo di categoria nel 2000. Tra le fila di quella Italia troviamo anche i giovanissimi Pirlo, Baronio e. Gattuso. Prima di condurre in trionfo gli azzurrini, ha avuto già un’esperienza sulla panchina dell’Under 21 come vice di Cesare Maldini. Oggi è un opinionista sportivo.