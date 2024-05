Marco Travaglio, chi è: età, vita privata, moglie, carriera

Marco Travaglio è un noto giornalista nonché saggista e scrittore italiano. Il suo volto è legato indubbiamente alla direzione cartacea de “il Fatto Quotidiano”. Andiamo pertanto a vedere di più sulla sua vita e sulla sua grande carriera.

Marco Travaglio chi è

Marco Travaglio è nato a Torino il 13 ottobre 1964, oggi ha 59 anni. Torino è poi la città in cui si laurea in Lettere Moderne e in Storia contemporanea. Dopo gli studi comincia a lavorare come giornalista freelance e nel 1987 dove ha un incontro con Indro Montanelli con cui comincia a collaborare scrivendo per il Giornale. Fin dal principio della sua carriera i suoi campi d’interesse sono quelli della cronistoria giudiziaria, dei fenomeni di corruzione e delle situazioni legate all’antimafia.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, la moglie di Marco Travaglio è una donna di nome Isabella. La coppia ha insieme due figli, Alessandro e Elisa, con i quali il giornalista esalta uno grandissimo legame sebbene i molteplici impegni di lavoro che quasi sempre lo separano dalla famiglia. Nel 2018 Travaglio termina sulle riviste di gossip per colpa di diversi baci scambiati con l’attrice Giorgia Salari.

Carriera

Nel 1993 Marco Travaglio annuncia il suo primo libro, Storia del razzismo, un piccolo saggio che spalanca il suo percorso da scrittore. Successivamente il giornalista va con Montanelli in una nuova redazione, quella di La Voce, un quotidiano nazionale che è fermo dal 1995.

Per circa un decennio cerca di occuparsi prevalentemente di libri e di articoli per varie testate importanticome la Repubblica e Il Messaggero e a cominciare dal 2006 diviene un volto celebre del piccolo schermo grazie a programmi come Annozero e Otto e mezzo di cui è invitato fisso. Nel 2009 esordisce a teatro facendo parte dello spettacolo da lui scritto e intitolato Promemoria – Quindici anni di storia d’Italia. Nel medesimo anno crea insieme a diversi colleghi il giornale il Fatto Quotidiano di cui è anche direttore a cominciare dal 2015. Mentre porta avanti la propria professione giornalistica Travaglio si fa strada anche in TV grazie alle trasmissioni Servizio pubblico, La gabbia e Announo. Nel 2014 ha una piccola esperienza da attore nel periodo in cui recita nel film Il venditore di medicine mentre l’anno successivo comincia a collaborare anche con il programma Dimartedì.

Nel 2020 presenta Cartacanta e annuncia un libro di grande successo, Bugiardi senza gloria. Tra i progetti più attualidel giornalista troviamo lo spettacolo di teatro I migliori danni della nostra vita e il saggio del 2023 Scemi di guerra.