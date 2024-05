Marco Verratti: fidanzata, moglie, dove gioca, Instagram, stipendio

Marco Verratti è un calciatore italiano di ruolo centrocampista di grande talento e molto noto. Attualmente gioca nella squadra araba dell’ Al – Arabi ed in passato è stato in forza tra le file del Paris Saint Germain. Scopriamo qui qualcosa in più sul calciatore italiano, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Marco Verratti, chi è?

Marco Verratti è nato il 5 novembre 1992 a Pescara, ha 32 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Sin da bambino ha avuto una grande passione epr il calcio ched negli anni ha coltivato.

Riconosciuto come uno dei migliori giocatori di calcio italiani, ricopre il ruolo di centrocampista per la Nazionale italiana. Attualmente gioca bel campionato arabo nell’ Al-Arabi, mentre prima ha giocato per il Paris Saint-Germain per molte stagioni. Il 18 luglio 2012, il Paris Saint-Germain ha acquisito Marco Verratti per una somma di 12 milioni di euro. Nella squadra parigina ha indossato la maglia numero 24.

Con una collezione di 27 trofei, Marco Verratti detiene il primato come il giocatore più titolato nella storia del Paris Saint-Germain, grazie alla conquista dell’ottava Supercoppa francese durante la stagione 2020-2021. Il suo palmarès comprende 7 vittorie in Ligue 1, 6 in Coupe de France, 6 in Coupe de la Ligue e 8 in Supercoppa francese.

Inoltre, con 346 presenze complessive, si piazza al terzo posto per numero di apparizioni nel club parigino, ma è il primo per quanto riguarda le competizioni europee, con un totale di 67 presenze. È importante sottolineare che Verratti è stato il terzo giocatore nella storia della Nazionale italiana a essere convocato senza aver precedentemente debuttato in Serie A.

La vita privata del calciatore

Marco Verratti è stato sposato con Laura Zazzara per oltre un decennio. Durante il loro matrimonio, sono nati due figli, Tommaso e Andrea. Tuttavia, nonostante gli anni di amore e gioia, nel 2019 è emersa una crisi improvvisa nella relazione che ha portato alla loro separazione.

La stampa ha prontamente riportato sulle pagine la nuova storia d’amore del calciatore con un’altra donna, Jessica Aidi, nata anche lei nel 1992. Il loro primo incontro è avvenuto in un ristorante di Parigi, dove Jessica lavorava come cameriera.

Jessica, di origini magrebine, è una modella. Nel febbraio 2021, il centrocampista del Paris-Saint Germain le ha fatto la proposta di matrimonio.

Dopo la separazione, l’ex moglie Laura si è trasferita con i loro due figli in una casa vicina a quella che avevano condiviso con il centrocampista.