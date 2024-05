Mario Draghi: età, moglie, altezza, figli, Europa, giovane

Mario Draghi è un economista, dirigente pubblico, politico italiano, banchiere ed ex Presidente della Repubblica Italiana molto noto e conosciuto. Scopriamo qui qualcosa in più sulla personalità di spicco del nostro paese, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Mario Draghi, chi è?

Mario Draghi, nato il 3 settembre 1947 a Roma, ha 76 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. È professore, economista, banchiere, funzionario pubblico e politico italiano, riconosciuto come una delle personalità italiane più influenti all’estero.

Ha ricoperto diversi ruoli di rilievo, tra cui quello di governatore della Banca d’Italia dal 2006 al 2011 e della Banca Centrale Europea (BCE) dal novembre 2011 al ottobre 2019. Inoltre, è stato Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana dal febbraio 2021 ad ottobre 2022.

Dopo aver completato gli studi classici all’Istituto Massimiliano Massimo di Roma, si è laureato in economia nel 1970 all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Successivamente, nel 1971, si è iscritto al Massachusetts Institute of Technology (MIT), conseguendo il dottorato nel 1977. Prima di entrare nella vita pubblica, Draghi ha insegnato in varie università italiane.

Nel 1984, Mario Draghi inizia la sua carriera pubblica come Direttore esecutivo della Banca mondiale a Washington, mantenendo tale incarico fino al 1990.

Dal 1991 al 2001, è stato Direttore generale del Ministero del tesoro, guidando la fase delle privatizzazioni e l’ingresso nell’euro. Nel 2002, Draghi assume il ruolo di vicepresidente per l’Europa presso Goldman Sachs, poi membro del Comitato esecutivo dal 2004 al 2005.

Il 29 dicembre 2005, diventa governatore della Banca d’Italia fino al 2011. Nel 2011, diventa presidente della Banca centrale europea. Nel 2021, riceve l’incarico di formare un nuovo governo italiano, affrontando la crisi pandemica e la guerra in Ucraina. Dopo 17 mesi, il 21 luglio 2022, Draghi si dimette da Presidente del Consiglio.

La vita privata

Mario Draghi è sposato con Maria Serenella Cappello dal 1973. Lei proviene da una famiglia nobile ed è una studiosa di letteratura inglese.

La loro famiglia comprende due figli: Federica, nata nel 1976, ha conseguito una laurea in biologia presso l’Università La Sapienza di Roma, mentre Giacomo ha ottenuto il suo diploma alla Bocconi di Milano.

Dopo aver lasciato l’incarico a Palazzo Chigi, Draghi ha scelto di vivere come cittadino privato a Città della Pieve, un comune umbro in provincia di Perugia, dove risiede con sua moglie dal 2019.