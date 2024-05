Luca Laurenti: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Luca Laurenti è un celebre personaggio televisivo nonché cantante italiano. Il suo volto è legato a Ciao Darwin e Avanti un altro! Show dove lui è il braccio destro del grande amico e collega Paolo Bonolis. Oggi andremo a vedere di più sulla sua vita privata e carriera.

Luca Laurenti chi è

Luca Laurenti nasce a Roma il 29 aprile 1973, oggi ha 51 anni. Da picciolo era di poche parole, faticava a comunicare e ad aprirsi al mondo, tanto che ha ancora tuttora paure e fobie che lo frenano, come l’agorafobia. Soffriva anche di una forte balbuzie, frutto di una timidezza che è in grado di superare solo con il tempo e grazie a sua madre. Non soltanto perché gli dona l’amore di cui ha bisogno, ma anche per la passione per la musica che gli tramanda. Laurenti inizia a esibirsi in festicciole, villaggi turistici e pianobar.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata Luca ha anche confidato che per un periodo è stato vittima di una brutta depressione e che nel superare tale male è stato aiutato da Bonolis e dalla moglie Raffaella Ferrari. Difatti è proprio quest’ultima il grande amore di Luca: è stato sempre Bonolis a fargli conoscere la donna, che Luca prende in moglie nel 1994. Laurenti pensa a Raffaella come il suo lato terreno. Da sempre distanti dal gossip e dalle polemiche la coppia ha messo alla luce due figli: Andrea e Gabriele.

Carriera

Dopo aver fatto il suo grande debutto su un canale locale di Roma ed essere velocemente sbucato in alcuni programmi, la svolta di lavoro e carriera di Luca Laurenti accade nel 1991. Paolo Bonolis allestisce e dirige i provini per lo show Urka. In un corteo di vocalizzi e persone imbellettate, Luca Laurenti si mostra impacciato, ma nel momento in cui inizia a cantare Overjoyed di Stevie Wonder strega tutti. Quello rimarrà l’inizio di uno dei sodalizi artistici più secolari della nostra tv contemporanea.

La coppia Bonolis-Laurenti è una difatti ormai un’istituzione costante degli show televisivi. Il duo gioca sull’opposizione fra la dotta e fluente dialettica di Bonolis e il modo di esprimersi goffo e spezzettato di Laurenti. Benché fedelissimo al grande amico, Laurenti si è più di una volta fatto vedere in altri programmi televisivi. Come Fantasia, con Barbara D’Urso, Buona domenica, dove fa la spalla a Claudio Lippi, o Don Luca, una sitcom dove è il protagonista assoluto. Laurenti ha poi fatto parte anche ad alcuni progetti cinematografici.