Vladimir Vladimirovič Putin, attuale Presidente della Federazione Russa, ha consolidato la sua posizione di leadership nel Paese sin dal suo insediamento nel 1999. Con una carriera che spazia dall’essere un ex militare a funzionario del KGB russo, Putin ha dimostrato una determinazione e una perseveranza straordinarie nel perseguire i suoi obiettivi politici. Il suo quarto mandato, iniziato nel maggio del 2012, testimonia la sua longevità e la sua influenza nel panorama politico russo e internazionale.

Putin chi è

Nato in una famiglia di umili origini, Vladimir Putin ha intrapreso una straordinaria carriera che lo ha portato dai banchi di scuola al servizio nel KGB, l’agenzia di spionaggio sovietica. Durante il suo incarico a Dresda, in Germania dell’Est, negli anni ’80, ha lavorato a stretto contatto con la Stasi e ha gestito la Società per l’amicizia tedesco-sovietica.

Carriera

Il crollo del muro di Berlino nel 1989 lo ha portato a fare ritorno a Leningrado, dove ha poi lasciato il KGB nel 1991, proprio prima della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Tornato in Russia, ha iniziato a collaborare con Anatolij Sobčak, suo ex professore, diventato sindaco di San Pietroburgo. Putin ha ricoperto il ruolo di vicesindaco fino al 1996, anno in cui Sobčak è stato sconfitto alle elezioni.

Successivamente, nel 1997, si è trasferito a Mosca, entrando nello staff di Boris El’cin e diventando capo del FSB nel 1998. Il suo ascesa al potere è iniziata nel 1999, quando El’cin lo ha nominato primo ministro e ha poi ceduto la presidenza a Putin nello stesso anno. Putin è stato eletto presidente nel 2000 con il 53% dei voti, segnando l’inizio di una lunga e controversa leadership in Russia.

Nei primi mesi del suo mandato presidenziale, Putin si trova ad affrontare la difficile situazione in Cecenia.

Nonostante il conflitto in Cecenia, Putin si presenta inizialmente come un leader moderno e liberale, sostenendo gli Stati Uniti dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e siglando accordi per la riduzione degli arsenali nucleari. In ambito economico, rafforza il controllo dello Stato e limita il potere degli oligarchi, privatizzando molte imprese statali.

Durante il suo secondo mandato, Putin rafforza ulteriormente il proprio potere, contrastando gli oligarchi russi come Boris Berezovsky e Vladimir Gusinsky, accusati di corruzione e costretti a fuggire all’estero. Nel 2004 viene rieletto con un’ampia maggioranza, e non potendo candidarsi per un terzo mandato consecutivo, indica Dmitrij Medvedev come suo successore.

Durante il suo terzo mandato, Putin si oppone a una soluzione militare alla guerra civile in Siria, schierandosi a favore del governo siriano.

Nel 2017, con l’elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, è emerso un rapporto dell’intelligence americana che accusava la Russia di interferenze nelle elezioni americane, a vantaggio di Trump rispetto alla candidata Hillary Clinton. Putin ha costantemente respinto tali accuse, ma le tensioni tra i due Paesi, già palpabili dopo il discorso di Monaco nel 2007, si sono acuite ulteriormente, soprattutto a causa del cosiddetto Russiagate.

Invasione dell’Ucraina

Sotto la presidenza di Putin, la Russia ha represso il dissenso interno attraverso l’arresto di oppositori politici come Alexei Navalny e Ilya Yashin.

Nel 2022, dopo mesi di tensioni al confine tra Russia e Ucraina, Putin ha annunciato un’operazione militare speciale nel Donbass. Ciò ha sicuramente segnato di fatto l’invasione dell’intera Ucraina.

Nel maggio 2023, la Corte Internazionale dell’Aja ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Putin. Accusato di crimini contro l’umanità, inclusa la presunta deportazione di bambini ucraini in Russia.

Vita privata

Vladimir Putin si è sposato con Lyumila Ocheretnaya, dalla quale ha avuto due figlie, Maria e Katya, le uniche figlie riconosciute ufficialmente dal leader russo. Tuttavia, sono emersi vari rapporti riguardo alle sue presunte relazioni extraconiugali. Tra le donne legate sentimentalmente a Putin, si è parlato di Svetlana Krivonogikh, una ex donna delle pulizie che ha avuto successo nel settore immobiliare. Attualmente, si vocifera che Putin sia legato sentimentalmente all’ex ginnasta Alina Kabaeva, che è anche deputata della Duma russa. Si dice che Kabaeva si trovi attualmente in Svizzera con i presunti figli avuti dalla loro relazione.