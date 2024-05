Roberto Baggio: età, moglie, figli, dove vive, Instagram

Roberto Baggio è un ex calciatore italiano, che ha giocato nel ruolo di attaccante e centrocampista, ed è una delle leggende del calcio italiano. Lui è la storia del calcio italiano, un grande campione amato da tutti. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Roberto Baggio, chi è?

Roberto Baggio, nato il 18 febbraio 1967 a Caldogno, in provincia di Vicenza, annovera 56 primavere. Sebbene abbia in passato indossato i panni di dirigente sportivo, attualmente si ritira dai riflettori del calcio.

Fin dalla sua giovinezza, Baggio ha dimostrato un talento innato per il calcio, emergendo nel contesto sportivo locale. Tra il 1974 e il 1980, ha calcato i campi con la maglia del Caldogno, prima di approdare nelle giovanili della Lanerossi Vicenza, dove ha fatto scalpore segnando 110 gol in 120 partite.

Il suo impatto nel panorama calcistico era già tangibile ai suoi esordi, soprattutto durante la sua esperienza con la Berretti, dove attirava un seguito numeroso di appassionati ad ogni partita, sia in casa che in trasferta.

Per perseguire la sua passione per il calcio, Baggio ha interrotto gli studi due mesi prima di conseguire il diploma, intraprendendo un percorso professionale con il Vicenza. In maglia biancorossa, si è distinto a tal punto da catturare l’attenzione di diverse squadre, ma è stata la Fiorentina ad assicurarsi il suo talento. Tuttavia, un grave infortunio ha costretto Baggio a un lungo periodo lontano dai campi di gioco, sebbene la Fiorentina abbia scelto di non recedere dal contratto, concedendogli il tempo necessario per guarire.

Dopo aver subito ulteriori infortuni al ginocchio destro, Baggio ha dimostrato una forza straordinaria, tornando in campo con una media impressionante di un gol ogni tre partite, nonostante la sua giovane età. Con la maglia viola, ha contribuito alla salvezza della squadra dalla retrocessione e alla finale di Coppa UEFA del 1989/90, persa contro la Juventus.

Nel 1990, Baggio ha lasciato la Fiorentina per la Juventus, suscitando le proteste dei tifosi fiorentini. Durante i Mondiali del 1990, ha stupito il pubblico internazionale con la sua classe.

La vita privata

La discrezione ha sempre caratterizzato Roberto Baggio. Questo è evidente anche dal fatto che non si trova attivo sui social media. È indubbio, però, che sulla sua sfera privata ci sia ben poco da sapere. Unica eccezione è la presenza di una figura importante nella sua vita, Andreina Fabbi: Roberto ha unito il proprio destino al suo nel 1989, e dalla loro unione sono nati tre figli: Valentina, Mattia e Leonardo.