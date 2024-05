Hotel Cefalù sul Mare: i migliori per la tua vacanza

Cefalù è una apprezzatissima meta sia storica che turistica che riesce ad affascinare generazioni di italiani e stranieri in quanto definita addirittura come perla del Tirreno, visto che si trova esattamente con sbocco sul mare, trovandosi in provincia di Palermo. Per questo chi cerca un Hotel a Cefalù inevitabilmente tende a “volerlo” sul mare, possibilmente con una spiaggia adibita o convenzionata non troppo distante. Ma quali sono statisticamente i migliori Hotel di Cefalù sul mare?

Blue Bay, Cefalù, prezzi e recensioni

Hotel posizionato proprio sulla costa nord di Cefalù, uno dei più apprezzati da come si può intuire dalla valutazione di portali come TripAdvisor che conferisce una media di 4,5 su 5 in quanto a valutazione. Si trova infatti a ridosso della costa, con spiaggia a poche decine di metri, considerata una delle mete migliori sul mare della cittadina, posizionato tra varie spiagge. Possibile anche adottare esperienze in settori come lo yoga, varie attività per bambini/famiglie e servizi molto apprezzati. Hotel a 3 stelle che ha prezzi che partono da 155 euro al giorno.

Hotel Alberi Del Paradiso, Cefalù, prezzi e recensioni

Media voto di oltre 4,5 su 5 su TripAdvisor su oltre 1.100 recensioni, il resort conoscuto come Hotel Alberi Del Paradiso può vantare una location centrata e comoda da raggiungere anche a piedi, che si trova nel mezzo del Golfo di Cefalù, a meno di un km dal centro storico della cittadina. Valutazioni molto positive in merito all’attrezzatura fornita ed ai servizi in loco, prezzi che “partono” da circa 195 euro a notte, si trova a circa 600 metri dalla spiaggia più vicina.

Hotel Cefalu Sea Palace, Cefalù, prezzi e recensioni

E’ statisticamente uno degli Hotel per coppie e famiglie più amati di Cefalù, quando si parla di località a ridosso dello splendido mare: località molto apprezzata anche dalle recensioni con un voto medio di 8,5 su 10 su Booking, e 4,5 su TripAdvisor, che premia in particolare oltre alla spiaggia ed alla vista, anche i servizi e le varie attività adottabili, come Piscina scoperta, Spa & centro benessere oltre ad un apprezzato ristorante ristorante, prezzi da circa 200 euro a notte.

Astro Suite Hotel, Cefalù, prezzi e recensioni

Posizionato sul lungomare Giardina di Cefalù, l’Astro Suite Hotel è una scelta senza dubbio molto valida, in quanto può vantare una spiaggia privata, parcheggio gratuito, una posizione a ridosso del centro storico (luoghi come la cattedrale e stazione ferroviaria sono raggiungibili facilmente a piedi) con una vista spettacolare e varie attività come vasca idromassaggio, terrazza solarium e ristorante interno. Voto medio su Booking pari a 8,9 con prezzi da 200 euro.

Taliammari, Cefalù, prezzi e recensioni

Estremamente apprezzata l’hotel Taliammari, che può vantare una media altissima su Booking.org, pari a 9,5 su oltre un migliaio di recensioni. Luogo perfetto per trascorrere giorni nella assoluta tranquillità senza rinunciare alla comodità con spiaggia privata, disponibilità di camere familiari di varia selezione, oltre a vari servizi inclusi, come un minimarket. I prezzi partono da circa 195 euro a notte.