Hotel Agrigento sul mare: i migliori per la tua vacanza

Cittadina dalla grande tradizione culturale, di influenza soprattutto greca, e meta di numerosi conquistatori e popoli estremamente diversi, che oggi hanno “di fatto” costituito l’identità a dir poco unica dell’isola, Agrigento sta venendo da tempo “rivalutata” anche sotto il profilo produttivo, mentre a quello turistico ha da sempre avuto poche difficoltà ad imporsi. Trovandosi su un versante meridionale della Sicilia, con una parte presente con sbocco diretto sul mar Mediterraneo, è stata da sempre considerata una forma di approdo per numerose civiltà. Tra gli Hotel di Agrigento che presentano per l’appunto una sezione sul mare figurano alcuni in particolare divenuti estremamente popolari.

Agrigento è stata già declamata come Capitale italiana della cultura per il 2025, per cui comprendere quali sono i migliori hotel della città è senz’altro una buona idea.

Agrigento, prezzi e recensioni

Presso la Residenza Medea di Agrigento c’è Cannatello Home, qualcosa di diverso dal tradizionale B&B ma più simile ad una vera e propria accoglienza casalinga che si trova a pochi metri dalla costa con un servizio considerato recensioni alla mano (5 su 5 di voto medio) come uno dei migliori della zona. Numerose le attività per famiglie ma anche per singole coppie. Prezzi da 60 euro a notte.

Villa Cetta, Agrigento, prezzi e recensioni

Caratteristico B&B a ridosso della costa di Agrigento, Villa Cetta è uno dei migliori luoghi dove trascorrere giornate in grande tranquillità ma senza rinunciare a tutti i confort di un hotel vero e proprio. E’ effettivamente una villetta tradizionale convertita a B&B che si trova ad un tiro di schioppo dalla spiaggia libera di San Leone. Ammessi gli animali domestici, disponibili escursioni sul luogo ed una raffinata area barbecue, prezzi da 79 euro.

Luna Minoica Suites & Apartments, Agrigento, prezzi e recensioni

Letteramente a due passi dalla spiaggia è possibile prenotare presso Luna Minoica Suites & Apartments, una location recentemente ristrutturata ed adatta ai palati fini ma anche alle famiglie che intendono trascorrere un soggiorno presso la cittadina. Professionalità molto apprezzata, ben due piscine presenti, e svariate attività per adulti ma anche bambini, luogo ideale anche per scoprire le numerose nozioni storiche e panoramiche del luogo. Prezzi da 130 euro.

B&B le Notti di Morfeo, Agrigento, prezzi e recensioni

Nome d’effetto, essendo stato Morfeo la divinità del sonno secondo i greci ed i romani, e questo B&B di recentissima costruzione, associabile ad un hotel a 3 stelle ma di grande qualità. Si trova presso via dei Giacinti, all’inizio di una strada storica ed offre un ottimo locale ben arredato con numerosi servizi come Internet, Colazione gratuita Spiaggia, Noleggio di biciclette e Servizio di babysitter. Posizionato in una zona centralissima a poca distanza da vari locali, recensioni estremamente positive (5 su 5 su TripAdvisor) e prezzi da 79 euro a notte.