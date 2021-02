20enne ferita a coltellate dall’ex fidanzato, è in prognosi riservata

Un cittadino albanese è stato arrestato ieri sera, domenica 21 febbraio, a Torino dai carabinieri dopo aver gravemente ferito la ex ragazza a colpi di coltello.

L’aggressione è avvenuta in strada, in largo Marconi, nel quartiere San Salvario. L’uomo, di 27 anni, per motivi verosimilmente legati a questioni passionali, ha aggredito la giovane, una studentessa greca di 20 anni, colpendola con diversi fendenti al torace, all’addome e al collo.

L’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile, avvisati tramite 112 da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, ha consentito di bloccare l’aggressore nelle immediate vicinanze del luogo del delitto e di recuperare il coltello utilizzato per l’aggressione. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale Mauriziano e ricoverata in prognosi riservata.

LEGGI ANCHE: Si lancia dal ponte con la figlia di un ann e mezzo, morta 31enne.