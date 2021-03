4 segni di un matrimonio che sta andando male (e i rimedi)

Ci sono momenti in qualsiasi relazione in cui le cose potrebbero non andare bene. I problemi possono essere gravi o minori che devono essere risolti. Tuttavia, la cosa più importante è riconoscere il problema e le ragioni.

La stanchezza e la noia sono i principali ‘assasini’ delle relazioni ma, allo stesso tempo, sono quelli che molte coppie non notano finché non è tropo tardi. Ecco i segni e le azioni che possono evidenziare che uno della coppia sia stanco dell’altro, con relativi consigli.

INODDISFAZIONE

Solo perché il tuo partner non fa le cose nel modo in cui tu vuoi che le faccia non significa che abbia torto e non ti dà il permesso di lamentarti di tutto. Dì ‘grazie’ piuttosto che lamentarti sempre.

TRATTARE L’ALTRO COME UN BAMBINO

Un bisogno fondamentale per un uomo e una donna è il rispetto. Quando gli/le parli come se fosse un bambino/a, è il modo più veloce per aumentare le sue difese e farlo/a chiudere in se stesso/a.

CONTINUARE A TIRARE IN BALLO IL PASSO

Hai detto di averlo/a perdonata. Hai detto che la situazione che ha creato tensioni era passata. Tuttavia, ogni volta che c’è un discorso, lo stesso problema si ripresanta. E usi parole come ‘sempre’, ‘ogni volta’, durante una discussione, anche quando sai che non è vero.

NON TROVARE IL TEMPO PER L’ALTRO

«Mi prendo cura dei nostri figli» e tante altre cose serie. Tuttavia, chi riceve gli avanzi è il marito o la moglie.

RIMEDI

Ora, per aiutare il tuo matrimonio a diventare migliore di quello che è, devi assicurarti che sia la priorità numero uno. Non puoi aspettare che il tuo matrimonio migliori se non lo rendi così su tutto.

Il tuo lavoro, i tuoi figli, i tuoi amici e tutto ciò che non ha a che fare con te e il tuo coniuge dovrebbe essere messo nel dimenticatoio. In questa fase, il tuo matrimonio deve essere al centro dell’attenzione.

Sii onesto/a, attento/a e cerca di ricordare le volte in cui vi siete incontrati per la prima volta! Datevi baci e abbracci, concentratevi sui vostri lati migliori e ricordate che davvero si può raggiungere lo status di «felicemente sposati».

