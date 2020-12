5 errori da non commettere quando compriamo i regali di Natale

Spendere troppo durante le feste natalizie può costarti di più di quanto immagini. Ecco, quindi, cinque errori da evitare, quelli più comuni commessi dalla gente.

NON PIANIFICARE IL BUDGET

Prima di acquistare un singolo regalo di Natale è necessario determinare il budget di spesa, ovvero la cifra massima che intendiamo spendere. Inoltre, a questa cifra va aggiunto il costo di tutto quello che è relativo alle feste, come le buste e i biglietti per gli auguri o ciò serve per i pranzi e le cene. Si consiglia di fare un elenco di quello che si vuole acquistare e l’importo che possiamo permetterci di spendere.

Dopo avere sommato tutti i costi, quindi, si otterrà il budget che è importante rispettarlo. Una volta speso tutto, stop agli acquisti.

USARE SOLO LA CARTA DI CREDITO

Un errore comune dello shopping natalizio è quello di usare solo la carta di credito. Sì, perché si corre il rischio di pagare i regali di Natale in molti mesi successivi.

Bisogna tenere presente che le persone tendono a spendere troppo quando usano le carte di credito rispetto ai contanti. Meglio usare quest’ultimi o una carta di debito dove, magari, abbiamo deposito la somma del budget previsto.

NON COMPRARE PER IMPRESSIONARE

È di sicuro allettante uscire e comprare regali stravaganti per i propri familiari e amici più cari. Si potrebbe anche desiderare di acquistare un bel regalo extra per i propri genitori o un amico speciale ma bisogna sempre cercare di non esagerare. Inoltre, la maggior parte delle persone preferisce ricevere un regalo ‘affettuoso’ piuttosto che costoso. Anche perché si sentirebbe in difficoltà nel momento del ricambio.

NON DIMENTICARE NESSUNO

Un errore comune dello shopping natalizio è dimenticare qualcuno presente nella lista ecco perché è essenziale averne una.

Inoltre, mentre compiliamo la lista, possiamo anche associare il tipo di regalo che abbiamo in mente e va portata quando siamo in giro per negozi. Una volta concluso l’acquisto, il nome va debellato dalla lista così evitiamo di commettere doppioni e di dimenticare di fare il regalo ad un altro.

NON DIMENTICARE DI GUARDARTI ATTORNO

Potresti odiare lo shopping o correre da un negozio all’altro cercando di trovare il regalo perfetto. Ma un altro errore è rinunciare allo shopping comparativo.

Il confronto dei prezzi può farti risparmiare molto a lungo termine. Si può anche dare un’occhiata a cosa offre il mercato online prima di andare a fare shopping per capire l’andamento dei prezzi. O si può approfittare del periodo degli sconti, come il notissimo Black Friday.

