6 rimedi naturali per pulire in casa, senza sostanze tossiche

Le soluzioni detergenti naturali possono fare risparmiare tempo, denaro e ridurre l’esposizione chimica. Quindi, per aiutarti a mantenere la tua casa più pulita e sana più a lungo, ecco 10 rimedi casalinghi naturali per la pulizia domestica.

BICARBONATO DI SODIO PER LA PULIZIA DEL FORNO

La miscela di bicarbonato di sodio e acqua pulisce i forni senza la necessità di dovere utilizzare prodotti chimici. Basta fare una pasta sul fondo del forno, lasciare agire per qualche ora e asciugare.

GOMME MAGICHE (MAGIC ERASER)

Le gomme magiche (magic eraser) sono piccole spugne che rimuovono segni come inchiostro e pastelli da pareti, piastrelle, ecc. Sono fatti di una microfibra che solleva e trattiene lo sporco senza prodotti chimici o detergenti. Nota bene: Magic Raser è il nome del marchio. Il suo nome generico è schiuma / spugna melanimica. In Italia si trova su Amazon con il nome di gomma magica.

MICROFIBRA

La microfibra è una fibra artificiale più piccola di un filo di seta (cioè molto piccola). I panni in microfibra sono così efficaci nel rimuovere lo sporco che non è necessario utilizzare detergenti e altri prodotti chimici per smacchiare.

SCHIUMA DI SAPONE

Per usare la schiuma di sapone sulla vasca da bagno o sulla doccia, si congilia di preparare la polvere abrasiva con 2 parti di bicarbonato di sodio, 1 parte di sale e 1 parte di borace.

ACETO INFUSO AGLI AGRUMI

Riempiamo un barattolo con le scorze di agrumi e versiamoci sopra l’aceto bianco non diluito. Lasciamo agire per alcuni giorni (fino a due settimane) e filtriamo l’aceto per usarlo come detergente naturale. Funziona come lavavetri (diluito con acqua), per pulire i pavimenti o per disinfettare le superfici.

COME PULIRE IL SOFFIONE DELLA DOCCIA

Puliamo il soffione della doccia riempiendo un sacchetto di plastica con aceto bianco e poi leghiamo il sacchetto attorno al soffione in modo che sia immerso nell’aceto. Lasciamo in posa fino a 12 ore e rimuoviamo con cura. Versiamo il contenuto nello scarico e il soffione della doccia dovrebbe essere pulito e privo di residui di acqua dura.

