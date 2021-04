77enne va a fare la spesa e non trova più la bici, il bel gesto della Polizia

Una signora di 77 anni di Padova, dopo essersi recata a fare la spesa in bici, è uscita dal supermercato e non ha più trovato la sua due ruota.

La bici le era stata regalata in occasione della nascita della sua prima figlia.

Due poliziotti l’hanno aiutata portandole a casa la spesa e non solo.

Annamaria, una 77enne di Padova, dopo essersi recata a fare la spesa al supermercato in bici è uscita e non ha trovato più il mezzo, una due ruote non ridotta benissimo e risalente alla nascita della sua prima figlia (un regalo comprensibilmente importante visto il ricordo speciale).

L’aiuto dei poliziotti

La donna è stata soccorsa da due poliziotti che, notandola in lacrime, le hanno offerto un passaggio casa in quanto le buste della spesa erano a dir poco pesanti e difficili da portare a piedi.

Gli agenti non si sono limitati a questo. Controllando la zona, infatti, sono riusciti, dopo aver controllato i dintorni del supermercato, a ritrovare l’adorata bici della signora Annamaria.

