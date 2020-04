A 104 anni sconfigge il coronavirus: è sopravvissuto alla spagnola e alla guerra

Sconfigge il Coronavirus come ha sconfitto i nemici in guerra. Questa volta, però, non ci sono soldati, fucili e granate. ‘Solo’ medici e infermieri. Una guerra da combattere in solitaria contro un avversario invisibile.

Nonostante tutto, William “Bill” Lapschies, un veterano di guerra, ce l’ha fatta e ha potuto festeggiare il compleanno insieme alle persone che gli vogliono bene. Come ha festeggiato la guarigione dalla Spagnola e la fine della II guerra mondiale.

Oggi ha anche battuto un record: è la persona più anziana a essere guarita dall’infezione da Covid-19. L’uomo è stato uno dei primi residenti della casa del veterano Edward C. Allworth in Oregon, negli Stati Uniti, a risultare positivo al Coronavirus. A condividere con lui questa battaglia altri 15 ospiti della struttura, due dei quali purtroppo non ce l’hanno fatta.

Ha passato il periodo di isolamento in ospedale, il personale sanitario lo hanno accudito nel rispetto di tutte le norme di protezione. Ha salvaguardato il paziente e se stesso. Sono stati giorni di paura per Bill e i suoi familiari: si è temuto non ce la facesse.

Invece, un uomo di 104 anni sconfigge il Coronavirus contro ogni previsione. Dimostra di essere tosto, di nuovo e chissà per quanto tempo ancora. Risulta essere completamente guarito e si gode l’affetto dei familiari, che gli hanno organizzato una festa a sorpresa per il compleanno. Un traguardo doppiamente importante.

Nonostante le misure di sicurezza, metro di distanza compreso, è stato un momento molto commovente e di gioia. Uno dei pochi che si vivono in questo momento, soprattutto tra chi deve fare i conti con il Covid-19. William ha due nipoti e undici pronipoti, ai quali può raccontare una vita piena di battaglie, ma anche di vittorie. Un esempio di determinazione e resilienza che scalda il cuore di tutti noi.

