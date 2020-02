Praga è una città stupenda, perfetta sia per chi ama l’arte e le atmosfere raffinate, sia per chi ha la passione della birra. Per viverla al massimo, si può fare una puntata alla beer spa, uno dei luoghi di relax più celebri della capitale della Repubblica Ceca.

Dove si trova la beer spa a Praga?

La beer spa di Praga, struttura celebre da anni in città, si trova in una delle zone turistiche più frequentate dalla città, ossia quella del famosissimo Ponte Carlo.Detto questo, vediamo quali sono le caratteristiche della beer spa.

Cosa si può fare nella beer spa?

La beer spa di Praga, esattamente come le altre strutture similari presenti in territorio europeo (tra le altre è possibile citare la spa per appassionati di birra a Pilsen), si può visitare in due step. Il primo prevede l’esecuzione di un bagno alla birra. Il secondo, invece, si concentra sul successivo relax.

Come funziona il bagno alla birra? Ricordiamo innanzitutto che viene effettuato in una tinozza di legno. Molto popolare a tal proposito è il legno di quercia. Fondamentale è specificare che nella miscela di componenti non viene quasi mai utilizzato l’orzo, dal momento che può provocare delle fastidiose manifestazioni allergiche.

Ovviamente mentre si è immersi negli estratti naturali degli ingredienti utilizzati per la produzione della birra, si ha la possibilità di degustare diverse varietà della bevanda. Una volta terminato il bagno, i cui principali benefici riguardano l’ottimizzazione della circolazione ematica e il ringiovanimento della pelle (la birra è ricca di antiossidanti), si passa al momento dedicato al relax.

In questo caso, si trascorre del tempo in ambienti la cui struttura è in pietra o in legno e, se lo si desidera, si può usufruire di servizi aggiuntivi, come per esempio i massaggi.

Come arrivare alla beer spa di Praga?

L’indirizzo della beer spa di Praga è Rybná 3. La struttura è aperta dalle 10.00 alle 22.00 e si trova a poco più di 300 metri dalla fermata della metro Namesti Republiky.

