Abbassare lo zucchero nel sangue per sentirsi meglio, 10 consigli per scongiurare i picchi glicemici

La biochimica Jessie Inchauspé ha acquisito una vasta conoscenza sui livelli di zucchero nel sangue a causa di un grave infortunio che ha subito a 19 anni, quando si è fratturata la schiena. “Ho iniziato a cercare un modo per ristabilire la connessione con il mio corpo, per prendermene cura, per migliorare il mio benessere e ritrovare la felicità”.

Jessie ha studiato biochimica e ha poi lavorato nel campo della genetica a San Francisco. “È lì che ho provato per la prima volta, per pura curiosità, un sensore per monitorare la glicemia. Presto, Jessie ha desiderato condividere le sue scoperte con il pubblico più ampio. “Volevo però rendere la scienza accessibile e coinvolgente. Ho preso i dati dal mio sensore, ho sviluppato un software per trasformarli in grafici belli ed eleganti, e li ho condivisi con i miei amici”.

La maggior parte delle persone che non sono diabetiche sperimentano quotidianamente picchi di zucchero nel sangue, all’insaputa loro. Questi picchi scatenano 3 processi nel corpo: la secrezione di insulina, l’infiammazione e l’invecchiamento accelerato. Questi processi sono responsabili di sintomi come desiderio di cibo, costante sensazione di fame, stanchezza, invecchiamento precoce, rughe, acne, disturbi del sonno, sindrome dell’ovaio policistico e persino dello sviluppo silenzioso del diabete. La buona notizia è che è molto semplice regolare i livelli di zucchero nel sangue e ciò cambierà davvero la tua vita.

Ogni volta che il glucosio aumenta improvvisamente, si attiva il processo di glicazione nel nostro corpo. La glicazione rende più rigide le proteine, specialmente il collagene, accelerando così la perdita di elasticità della pelle e la comparsa di rughe. Allo stesso tempo, ogni picco di glucosio causa un processo infiammatorio, che porta a rossore, acne e macchie sulla pelle.

Una dieta che causa fluttuazioni nei livelli di zucchero nel sangue provoca attacchi di stanchezza, i quali possono essere evitati seguendo un piano alimentare specifico.