Achille Lauro ha spento 30 candeline il 12 luglio. Per l'occasione ha scelto di festeggiare con amici e parenti in spiaggia sul litorale romano, a Sabaudia. Non sono passati inosservati i baci con una ragazza bruna. Il cantautore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma secondo i suoi amici è al suo fianco da quattro anni e sono molto innamorati.