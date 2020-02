Addio a Capitan Findus, l’attore Giovanni Cattaneo è morto a 85 anni

(VS) Addio a Giovanni Cattaneo, il primo a impersonificare 40 anni fa il Capitan Findus. L’attore ha interpretato il celebre personaggio televisivo negli spot che andavano in onda tra gli anni 70 e 80.



Le sue spoglie saranno portate, nei prossimi giorni, a San Michele dei Mucchetti, comune in provincia di Modena. Infatti, Cattaneo, seppur nato e vissuto a Milano, ha origine sassolesi.

L’attore aveva 85 anni. Nel 2012 la storia di Cattaneo è tornata sotto i riflettori delle cronache per una sfortunata vicenda che l’aveva portato a vivere praticamente in miseria.

Era caduto in disgrazia in seguito ad una truffa ai suoi danni architettata da un gruppo di cinesi, con i quali è stato in causa dal 2001: lo avevano coinvolto nell’apertura di un ristorante, convincendolo a investire i risparmi di una vita nell’esercizio commerciale ma alla fine ha perso tutto.

Per anni Cattaneo ha vissuto in povertà in un alloggio fatiscente nella zona Corvetto a Milano, senza gas e in condizioni igieniche disastrose, sempre però circondato dai cimeli del suo passato televisivo (tante foto, il berretto da capitano, la riproduzione di una barchetta…), in compagnia di un cane pastore tedesco. Viveva con la pensione minima sociale e quella d’invalidità, camminando con le stampelle e con un pace maker al cuore.

«Ma non sono più quello di una volta, mi hanno truffato e qualche mese fa il mio appartamento è stato occupato da una famiglia di rom», confidò Cattaneo in un’intervista nel 2016.

Giovanni Cattaneo grazie allo spot della Findus fu conosciuto in Inghilterra come Captain Birdseye, in Germania come Kaptin Iglo, in Francia come Capitain Iglo, in Portogallo come Capitão Iglo e nei Paesi Bassi come Kapitein Iglo.

Dopo il suo abbandono del set televisivo nel 1988, in seguito Capitan Findus fu interpretato da John Hewer, che ne ricoprì il ruolo fino al 1998, per essere poi sostituito dal più giovane Stefano Seno, che si proponeva come un giovane marinaio dal bell’aspetto, interrompendo la tradizione del vecchio lupo di mare.

Nel 2011 ritornò la figura del lupo di mare, anche se di mezza età, con barba sale e pepe. La voce del vecchio Capitan Findus era di Carlo Bonomi, che ha avuto il merito di rendere immortale la frase «Parola di capitano!».

