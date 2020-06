Addio a Gustavo Guillén, Emilio Acosta nella telenovela Manuela

Gustavo Guillén era noto per avere interpretato Emilio Acosta nella telenovela Manuela. Affetto da un tumore alla prostata, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica per rimuoverlo. Purtroppo alcune complicazioni subentrate subito dopo ne hanno determinato la morte.

Aveva appena 57 anni l’attore argentino, star delle serie televisive argentine, famoso in Italia per avere partecipato alla soap italo-argentina Manuela, con Grecia Colmenares. Il decesso è avvenuto giovedì 28 maggio nell’ospedale di La Plata, a Buenos Aires. La stampa locale ha fatto sapere che l’attore, sottoposto a tampone, è risultato negativo al Coronavirus.

All’anagrafe Gustavo Héctor Dasso, era nato a Buenos Aires il 30 giugno 1962. Il suo debutto in televisione risale agli anni ’80, ad appena 25 anni. La popolarità arriva con la telenovela Manuela, trasmessa anche in Italia a partire dal 1991 in prima serata su Rete 4. Emilio Acosta, il personaggio da lui interpretato, era doppiato in italiano da Vittorio De Angelis.

Sono moltissime, più o meno 30, le telenovelas a cui Gustavo Guillén ha recitato durante tutta la sua carriera. Lo possiamo apprezzare anche in Micaela (risalente al 1992), Perla nera di due anni dopo, Dulce Ana (del 1995), Ricos y famosos (1997) e Muñeca brava (del 1998).

Amor latino, invece, risale al 2000, Chiquititas (a cavallo tra il 1999 e il 2000), Luna salvaje (dello stesso anno), 1000 millones (che risale a due anni dopo), La niñera e Flor – Speciale come te (2004), Sálvame María (del 2005) e Una famiglia quasi perfetta (2014), sua ultima apparizione televisiva. Proprio sul set di Amor Latino ha conosciuto la modella Lorena Bruno che è poi diventata sua moglie. Dalla loro unione è nato un figlio, ma nel 2008 hanno deciso di separarsi.

