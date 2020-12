Adotta due cani a distanza di 3 anni e scopre che sono fratelli (FOTO)

Due cagnolini fratelli si sono riuniti grazie a chi li ha adottati ma senza conoscere in anticipo il loro legame di sangue.

Emily Pearson ha condiviso la meravigliosa storia dei suoi cani su un gruppo di Facebook.

Il suo primo cane, Fred, è stato abbandonato in un parco nel 2014. Era stato portato in un rifugio dove Emily lo ha adottato. Tre anni dopo, poi, la donna ha trovato una altro cagnolino, di nome Joise, e ha pensato che sarebbe stata un’aggiunta straordinaria alla sua famiglia, anche per fare compagnia a Fred.

Josie era stata legata a una catena in un cortile.

Ebbene, la donna ha raccontato di avere fatto il test sul DNA su entrambi i cani e ha scoperto che Fred e Josie sono fratelli: «Non ho idea di chi li avesse prima ma hanno rinunciato a cani PERFETTI».

