Adriana Volpe, chi è il marito Roberto Parli

Adriana Volpe è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Molto attiva all’interno della casa, non le manda a dire e fa emergere il suo carattere ogni volta che ne sente la necessità. Il recente scherzo della produzione, che ha creato una copertina fake in cui si vedeva il marito in compagnia di un’altra donna, ha scosso l’emotività della conduttrice e showgirl.

Roberto Parli , la sua dolce metà, è un imprenditore nel mercato immobiliare. Come tanti partner di personaggi famosi, l’uomo non ama il mondo dello spettacolo e preferisce rimanere riservato circa gli aspetti della sua vita, privata e lavorativa.

Classe 1973, è nato in Svizzera, nel Canton Ticino, ma risiede da tempo a Montecarlo. Nel suo campo è molto conosciuto e stimato. Lavora da anni nell’agenzia RP & Blackmond, realtà che offre numerosi servizi di consulenza e che ha rilievo in Europa, Stati Uniti e Dubai.

Adriana Volpe e il marito sono sposati dal 2008 e hanno dato alla luce Gisele nel 2011. Il legame con l’imprenditore arriva dopo la fine del rapporto con Chicco Cangini. I due sono rimasti sposati per soli quattro mesi, nel 2000.

Nonostante non ami i riflettori, Roberto Parli ha voluto difendere pubblicamente l’amore della sua vita in occasione della lite con Giancarlo Magalli (che ha apostrofato la collega con un «rompipa..e» durante una puntata de I Fatti Vostri). I due poi sono finiti in tribunale.

Il marito ha difeso Adriana Volpe su Instagram, pubblicando un post in cui attaccava il conduttore: «Certe persone non ti odiano perché hai fatto qualcosa di male ma perché hai fatto qualcosa meglio di loro», ha scritto.

La stima e l’amore sono reciproci però, tanto che qualche tempo fa la showgirl aveva speso delle parole molto commoventi sulla sua famiglia: «La mia forza è la famiglia e devo ammettere che mio marito, specialmente negli ultimi anni, si è dimostrato un vero fuoriclasse. In tutto».

«Ha smussato un po’ gli angoli e anche io sono cambiata, in meglio. Ci siamo venuti incontro. C’è stata proprio una fusione. Infatti il nostro legame è più forte ora che all’inizio. Sono contentissima di questi dieci anni di matrimonio», ha concluso.

