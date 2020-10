Adriana Volpe sarebbe tornata single. A svelarlo è Chi, che parla della fine del matrimonio tra la conduttrice di Ogni Mattina e Roberto Parli. I due, genitori di Gisele dal 2011, si erano sposati nel 2008.

Adriana Volpe e Roberto Parli: i segnali di crisi

Di crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli si era iniziato a parlare nel corso della quarta edizione de Il Grande Fratello Vip, reality che ha visto la Volpe tra i concorrenti. Nella Casa, la conduttrice aveva stretto un’amicizia speciale con Andrea Denver, rapporto che non era piaciuto a Parli.

Archiviata l’esperienza nel loft di Cinecittà – la Volpe ha lasciato la Casa per via del decesso del suocero Ernesto, stroncato dal Coronavirus – la ex compagna di viaggio di Giancarlo Magalli ha iniziato l’esperienza di conduttrice a Ogni Mattina. Nel frattempo, le voci di una crisi con Parli non si sono tacitate.

Tra auguri di buon compleanno su Instagram considerati troppo freddi e foto di un litigio in strada davanti alla piccola Gisele, la coppia è sempre rimasta al centro dell’attenzione mediatica.

Ora, come sottolineato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, le loro strade si sarebbero definitivamente divise, con Roberto Parli a Montecarlo e la Volpe divisa tra il Principato, Milano e le nevi di Bormio.

