Adriana Volpe e i dubbi sul marito, crisi dopo la lettera al Grande Fratello VIP

Adriana Volpe ha dubbi sul marito Roberto Parli, tutto nasce dalla lettera che le è stata recapitata durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Una delle concorrenti più agguerrite e amate del reality è apparsa in crisi.

È stata molto pensierosa e ha messo in atto una sorta di protesta contro gli autori del programma per aver mandato in onda montaggi parziali ed equivoci circa il rapporto con Andrea Denver all’interno della Casa.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, la lettera del marito ad Adriana Volpe: “Ti prego, rispettiamoci”

Nelle ultime ore, confrontandosi con il ‘collega’ Sossio Aruta, Adriana Volpe ha manifestato i dubbi sul marito: «Allora, tempo per te per fare un esame, un’introspezione tua… io non ce l’ho mai avuto negli ultimi anni… ma io ti direi negli ultimi cinque, sei anni», ha detto.

E poi: « Prima sì: o quando ero solo fidanzata, o quando ero single, o i primi anni di quando ero sposata, avevo più tempo. Ma da quando i lavori sono tanti perché il lavoro di mamma, il lavoro tuo, il lavoro… Le cose che devi risolvere, i casini, le cose… Questo per me è stato avere tempo per pensare, perché qui hai tanti momenti dove sei seduto, se hai voglia parli, ma se hai voglia stai con te stesso».

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, i social contro Signorini: la petizione #Signorinifuori

Il marito, di contro, ha voluto chiarire le ragioni di quella lettera e lo ha fatto durante un’intervista a Fanpage: «Non so per quale motivo abbia protestato staccandosi il microfono, dall’esterno non riesco a immaginare quali sensazioni abbia percepito. Ma so che ha equivocato la mia lettera».

E ancora: «Forse ha frainteso ma era una lettera d’amore, non di rimprovero. Se ha reagito male è perché non ha capito. È difficile anche per lei, lo comprendo, sono quasi 60 giorni che non ci sentiamo. Vorrei solo che Adriana fosse tranquilla e serena sapendo che la guardiamo e tifiamo per lei. Avevo il solo intento di far cessare il gossip».